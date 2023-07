UFFICIALE/ Napoli, rinnovo a vita per il capitano Giovanni Di Lorenzo: quanto guadagnerà

Giovanni Di Lorenzo sarà il capitano del Calcio Napoli ancora a lungo. Nel corso della presentazione della squadra avvenuta sabato 22 luglio 2023, il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti annunciato il prolungamento del contratto per il difensore azzurro. Un matrimonio annunciato che adesso è diventato ufficiale, dunque, quello tra il terzino e la Società Sportiva Calcio Napoli.

Aurelio De Laurentiis annuncia il rinnovo a vita per il capitano della Società Sportiva Calcio Napoli Giovanni Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo percepirà uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, fino al 2029, anno in cui è stata fissata la scadenza del contratto. Un legame a vita tra la società ed il primo calciatore della storia del club ad alzare davanti al pubblico dello stadio Diego Armando Maradona la coppa dello Scudetto, conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023 nella memorabile notte di Udine. Queste le parole di gioia e gratitudine del capitano: “Ringrazio per questo riconoscimento che per me significa tanto. Ringrazio il presidente e anche i miei compagni perché senza di loro non avrei mai raggiunto questo traguardo. Grazie a voi tifosi che ogni giorno ci dimostrate amore e passione”

Il patron anche di Filmauro ha annunciato altri rinnovi contrattuali in vista: “Ringrazio i nostri supporter per essere venuti ad onorare il Napoli e questa maglia che rappresenta la nostra e la vostra pelle. Stiamo lavorando per voi ed oggi abbiamo rinnovato il contratto del nostro capitano, Giovanni Di Lorenzo, fino al 2029. E vedrete nei prossimi giorni altri prolungamenti di contratto. Grazie a Rudi Garcia stiamo costruendo una squadra competitiva e dopo il raduno di Castel di Sangro vi potrò dire a quale traguardo potremo ambire quest’anno”.