Clamoroso Lazio: “La nostra offerta era più alta, ma Zielinski ha preferito rinnovare con loro”

Piotr Zielinski sta per rinnovare il contratto con il Calcio Napoli. È lui dunque uno degli uomini di cui ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della presentazione ufficiale della squadra nel ritiro di Dimaro Folgarida. Secondo quanto si evince dalle colonne de Il Messaggero, infatti, il polacco avrebbe rinunciato all’allettante offerta biancoceleste pur di rimanere in azzurro. Queste le parole del patron della Società Sportiva Lazio Claudio Lotito in merito alla vicenda: “Ha scelto di rimanere a Napoli con un rinnovo inferiore rispetto a quanto gli offrivamo noi”.

Piotr Zielinski rifiuta l’offerta della Società Sportiva Lazio e rinnova con la Società Sportiva Calcio Napoli

Una vera e propria dichiarazione d’amore alla città ed alla squadra quella di Piotr Zielinski, che a giugno 2023 aveva partecipato all’inaugurazione del murales a lui dedicato a Quarto, nel napoletano. In maglia azzurra dal 2016, è di fatto cresciuto all’ombra del Vesuvio, sviluppando anno dopo anno le straordinarie caratteristiche tecniche che ha sempre dimostrato di avere.

Accusato sempre di essere poco costante, nell’ultima stagione ha avuto un vero e proprio exploit, diventando uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato al tricolore conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023 alla Dacia Arena di Udine. Nel cuore dei tifosi rimarrà per sempre l’immagine di Zielinski che, dopo il gol di Raspadori all’ultimo istante della partita tra Juventus e Società Sportiva Calcio Napoli, cade a terra con le braccia stese in segno di vittoria ed allo stesso tempo di incredulità. Quel gesto così spontaneo e così sincero, ha rappresentato per il popolo azzurro il simbolo della chiusura di un cerchio. “Ce l’abbiamo fatta, finalmente”, quello il senso della liberazione di Torino.

Piotr Zielinski rimarrà dunque a Napoli, godendosi l’emozione di giocare allo stadio Diego Armando Maradona con lo Scudetto cucito al centro del petto. Una gioia che il polacco si è conquistato con tenacia, lavorando sempre a testa bassa e senza mai uscire fuori dalle righe.