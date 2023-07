Intrigo a Parigi: l’Al-Hilal offre 300 milioni per Mbappe, il PSG vuole subito Osimhen

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, gli arabi dell’Al-Hilal avrebbero fatto una super offerta al Paris Saint Germain per acquisire le prestazioni di Kylian Mbappe. La cessione da parte dei transalpini del calciatore francese creerebbe un effetto domino nelle dinamiche del mercato internazionale, che porterebbe Victor Osimhen a diventare l’indiziato numero uno (già ampiamente dichiarato) per sostituirlo.

Offerta di 300 milioni per Kylian Mbappe, Victor Osimhen indiziato numero uno per sostituirlo

Il bomber del Calcio Napoli però non verrà ceduto così facilmente da Aurelio De Laurentiis, che qualche giorno fa aveva dichiarato di essere pronto a privarsi del capocannoniere della passata Serie A sono nel caso in cui l’offerta del Paris Saint Germain fosse di almeno 200 milioni di euro. Cifra altissima, ma che diventerebbe plausibile nel caso in cui Mbappe venisse venduto realmente alla cifra dichiarata di 300 milioni di euro.

Il procuratore di Osimhen, Roberto Calenda, aveva lasciato sabato 22 luglio 2023 il ritiro di Dimaro Folgarida, dove la Società Sportiva Calcio Napoli sta svolgendo la prima parte della preparazione estiva. Dopo quattro giorni di colloqui fitti con la società partenopea, le sensazioni che erano trapelate avevano avuto il sapore del rinnovo imminente. Rinnovo che invece potrebbe a questo punto tardare ad arrivare, visti i nuovi scenari che si aprirebbero nel caso Mbappe venisse venduto all’Al-Hilal.

Un intrigo di mercato che va avanti da più di un mese, e che potrebbe protrarsi fino alla metà di agosto. Victor Osimhen ha dichiarato in più occasioni di trovarsi molto bene a Napoli, e di non avere nessuna intenzione, almeno per il momento, di lasciare la squadra che l’ha lanciato a livello internazionale. Certo è che, qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per calciatore e società, sarebbe difficile pensare di non accettare.