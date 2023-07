L’agente di Faraoni: “Davide ha preso casa a Verona, il Napoli punterà su Zanoli”

La Società Sportiva Calcio Napoli negli ultimi giorni ha dato delle scosse ad alcune trattative in entrata. La squadra di Rudi Garcia che ha visto per ora solamente cessioni ha messo alcuni giocatori nel mirino tra cui Davide Faraoni. Il terzino del Verona, è stato designato dalla società azzurra come il vice Di Lorenzo. Proprio su questo argomento a Radio CRC ha parlato l’agente del calciatore, Mario Giuffrida, che ha fatto il punto della situazione sulla trattativa.

Le parole dell’agente di Faraoni sulla trattativa con la Società Sportiva Calcio Napoli

Queste le parole di Mario Giuffrida a Radio CRC, dando spunti interessanti per la trattativa e svelando un retroscena importante sul suo assistito. Ecco le sue parole sulla trattativa con il Calcio Napoli: “Piace al Napoli, ma è il capitano del Verona, nessuno vuole mandarlo via e lui sta bene. Se dovesse nascere un’opportunità la prenderemo in considerazione, ma non se n’è più parlato. Magari non se ne parlerà più perché il Napoli terrà Zanoli. Faraoni ha comprato casa a Verona, ha deciso di vivere lì, non ha l’esigenza di andare al Napoli. Se ci sarà l’opportunità ne parleremo e se il giocatore vorrà andare vedremo. Il Napoli deve fare prima la scelta su Zanoli, poi bisognerà vedere anche se il Verona e il calciatore vorranno fare questo trasferimento”.