FOTO/ Il Napoli saluta Dimaro e fa rientro in città. Dal 28 luglio azzurri a Castel di Sangro

Il Calcio Napoli ha terminato il primo dei due ritiri in programma nella fase preparatoria alla prossima stagione calcistica. Dopo la seduta mattutina d’allenamento, gli azzurri hanno salutato il Trentino rinnovando l’appuntamento all’estate prossima.Il gruppo dopo una prima fase di scarico tra palestra e campo ha svolto un torneo di calcio tennis vinto dal trio composto da Hirving Lozano, Giovanni Simeone e Mathias Olivera. Mario Rui e Stanislav Lobotka hanno svolto terapie. Per Victor Osimhen lavoro di scarico in palestra.

Società Sportiva Calcio Napoli, termina il ritiro di Dimaro. Dal 28 luglio azzurri a Castel di Sangro

Un ritiro caratterizzato inevitabilmente dalle voci di mercato, su tutte quella riguardante il bomber nigeriano capocannoniere della passata Serie A. L’eventuale cessione di Kylian Mbappe da parte del Paris Saint Germain, potrebbe infatti aprire scenari preoccupanti per i tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli, con Osimhen che diventerebbe l’indiziato numero uno a rimpiazzare il transalpino.

A Dimaro è anche arrivato l’annuncio del rinnovo contrattuale per il capitano Giovanni Di Lorenzo, che si è legato di fatto a vita alla maglia azzurra. Imminenti anche i rinnovi di Piotr Zielinski, Mario Rui e Matteo Politano. Il ritiro di Dimaro-Folgarida ha visto il Napoli scendere in campo per due amichevoli: la prima, contro l’Anaune Val di Non, è stata vinta per 6-1 da una formazione imbottita di giovani promesse; la seconda, contro la Spal (squadra di Lega Pro) è terminata per 1-1 sotto un vero e proprio diluvio.

Nel primo match ha brillato la stella di Coli Saco, centrocampista maliano alto 1 metro e 97, che è riuscito in pochi giorni a convincere Rudi Garcia a trattenerlo fino alla fine del ritiro. Nel secondo interessante l’impatto di Michael Folorunsho, mediano dalla buona tecnica proveniente dal Bari, ma di proprietà del Napoli dal 2019.

SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO NAPOLI, STAGIONE 2023/2024: ABBIGLIAMENTO E MERCHANDISING iIN VENDITA SU EBAY