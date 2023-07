Dovrebbe essere ancora DAZN il broadcaster che trasmetterà le partite dei prossimi campionati di Serie A in diretta tv e streaming. Domani 26 luglio 2023 l’assemblea di Lega potrebbe annunciare l’accordo ufficialmente. La piattaforma web che da poco è sbarcata sul satellitare, avrebbe offerto tra i 700 e i 730 milioni di euro a stagione: Sky e Mediaset sono alla finestra per capire con quale formula inserirsi in co-abitazione con quella che sta diventando a tutti gli effetti la nuova televisione del calcio italiano.

Diritti tv, mercoledì 26 luglio 2023 l’assemblea di Lega Serie A: si va verso la riconferma di DAZN

Non sarà accontentata dunque la Lega Serie A, che aveva chiesto un miliardo di euro per cedere i diritti, ma come preventivato la trattativa si è sbloccata con una soluzione intermedia che può andar bene ad entrambe le parti. L’amministratore delegato della Lega, De Siervo, ha anticipato la possibilità di un’esclusione di Sky dal pacchetto dei diritti televisivi della Serie A, con tutti gli incontri che sarebbero trasmessi su DAZN, più una partita in chiaro su Mediaset il sabato sera e una su Lega Channel, piattaforma streaming sulla quale intende lavorare il numero uno Casini, ampliandone i contenuti.

DAZN, intanto, ha diffuso le nuove tariffe per gli abbonamenti relativi alla stagione sportiva 2023/2024. Ecco tutte le formule:

PIANO DAZN START

A partire da 30.99 € al mese, il piano STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione).

Il piano STANDARD permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.

Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da €30,99 al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google.

Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi €299 pari a €24,99 al mese con un risparmio di €16 al mese rispetto al piano mensile per un totale di €192 all’anno.

Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di €40,99 al mese.

PIANO DAZN PLUS

A partire da 45.99 € al mese, il piano PLUS consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell’abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso).

Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all’App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione.

Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da €45.99 al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google.

Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi €449 all’anno pari a €37,42 al mese con un risparmio di oltre €18 al mese rispetto al piano mensile ed un risparmio totale di oltre €222 all’anno.

Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di €55.99 al mese.