Kvaratskhelia, rinnovo imminente con il Napoli: stipendio raddoppiato, quanto guadagnerà

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a rinnovare con il Calcio Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il miglior calciatore della passata Serie A sta per apporre la firma sul contratto che lo legherà alla maglia azzurra fino al 2028, con opzione per il 2029 in favore del club partenopeo.

Khvicha Kvaratskhelia pronto al rinnovo con la Società Sportiva Calcio Napoli: quale sarà il suo stipendio

Il georgiano vedrà il proprio stipendio netto raddoppiare: da 1,4 milioni di euro passerà infatti a 2,5 milioni di euro più bonus. Il numero 77 potrà così arrivare a percepire fino a 3 milioni di euro. La notizia che tutti i tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli attendono con ansia, potrebbe giungere già nei prossimi giorni, verosimilmente nel corso del ritiro che la squadra svolgerà a Castel di Sangro dal 28 luglio 2023 al 12 agosto 2023.

Tutto il talento di Khvicha Kvaratskhelia

Il talento di Kvaratskhelia è esploso come dinamite nel cielo stellato che illumina le strade dei talenti, e ne è diventato cometa brillante. Tutti dietro di lui, a cercare di capire come faccia ad accarezzare il pallone senza mai fargli del male. Se quella appena trascorsa è stata una stagione di consacrazione e rimpianto, gioia estrema e cocente delusione per quelle occasioni fallite in maniera così umana e reale da averci fatto venir voglia di abbracciarlo per consolarlo, la prossima sarà quella del coraggio.

Khvicha Kvaratskhelia proverà a superare gli altri ma ancor prima se stesso, portando dentro l’amaro di quelle uniche due notti buie a strisce rossonere, illuminate dalla fiamma ardente della rivalsa sportiva che diventa sociale quando la pelle si colora d’azzurro. Sarà lui, il vero uomo del destino, il motivo per il quale Napoli ringrazierà ancora Dio per il futbol e per queste lacrime. Le grandi orecchie dei desideri, che non hanno udito se non per la melodia che solo i campioni come lui sanno suonare, sono lì ad attendere di essere incantate ancora una volta. Anzi tredici, perché Wembley è il teatro dei sogni, e i sogni si alimentano di eroi gentili. Gentili come lui quando la pelota gli chiede di non fargli del male.