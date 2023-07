Coppa Italia, il tabellone ufficiale: possibile scontro Napoli-Juve ai quarti di finale

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone completo della prossima Coppa Italia Frecciarossa. Il Calcio Napoli è posizionato nella parte destra in basso del tabellone, ed esordirà agli ottavi di finale. Tra le squadre in lizza per affrontare gli azzurri, Torino e Frosinone sembrano le più accreditate. I partenopei, se dovessero superare il turno, potrebbero trovare ai quarti di finale gli acerrimi nemici della Juventus.

Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, il tabellone completo: Napoli-Juve possibile incrocio ai quarti di finale

Sarà Catanzaro-Foggia, sabato 5 agosto, la prima gara della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024. La nuova edizione del torneo partirà anche in questa stagione dal Turno Preliminare. Le altre gare saranno Reggiana-Pescara, Feralpisalò-LR Vicenza e Cesena-Virtus Entella, tutte in programma domenica 6 agosto.

I Trentaduesimi di Finale vedranno invece entrare in scena le prime formazioni di Serie A. Venerdì 11 agosto si affronteranno Frosinone-Pisa, Udinese-Catanzaro/Foggia, Genoa-Modena, Bologna-Cesena/V.Entella. Sabato 12 agosto sarà invece il turno di Empoli-Cittadella, Bari-Parma, Hellas Verona-Ascoli e Cagliari-Palermo.

Salernitana-Ternana, Sassuolo-Cosenza, Lecce-Como e il Monza contro la vincente di Reggiana-Pescara scenderanno in campo domenica 13 agosto, mentre lunedì 14 agosto le gare saranno Cremonese-Crotone. Sampdoria-Sudtirol, Spezia-Venezia e Torino- Feralpisalò/LR Vicenza.

Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Società Sportiva Calcio Napoli e Roma inizieranno il loro percorso nella competizione a partire dagli Ottavi di Finale, in programma tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2023/2024

TURNO PRELIMINARE – DATE E ORARI

CATANZARO – FOGGIA SAB. 05/08/2023 18.00

REGGIANA- PESCARA DOM. 06/08/2023 18.00

FERALPISALÒ – LRVICENZA DOM. 06/08/2023 20.00

CESENA – VIRTUS ENTELLA DOM. 06/08/2023 20.30

11/08/2023 Venerdì 17.45 FROSINONE-PISA 20

11/08/2023 Venerdì 18.00 UDINESE-CATANZARO/FOGGIA Italia 1

11/08/2023 Venerdì 21.00 GENOA-MODENA 20

11/08/2023 Venerdì 21.15 BOLOGNA-CESENA/V. ENTELLA Italia 1

12/08/2023 Sabato 17.45 EMPOLI-CITTADELLA 20

12/08/2023 Sabato 18.00 BARI-PARMA Italia 1

12/08/2023 Sabato 21.00 HELLAS VERONA-ASCOLI 20

12/08/2023 Sabato 21.15 CAGLIARI-PALERMO Italia 1

13/08/2023 Domenica 17.45 SALERNITANA-TERNANA 20

13/08/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO-COSENZA Italia 1

13/08/2023 Domenica 21.00 LECCE-COMO 20

13/08/2023 Domenica 21.15 MONZA-REGGIANA/PESCARA Italia 1

14/08/2023 Lunedì 17.45 CREMONESE-CROTONE 20

14/08/2023 Lunedì 18.00 SAMPDORIA-SÜDTIROL Italia 1

14/08/2023 Lunedì 21.00 SPEZIA-VENEZIA (A CESENA) 20

14/08/2023 Lunedì 21.15 TORINO-FERALPISALO’/LR VICENZA Italia 1