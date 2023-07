UFFICIALE/ Ritiro del Napoli a Castel di Sangro, il programma di allenamenti e amichevoli

Il Calcio Napoli ha ufficializzato il programma del secondo ritiro, dopo quello appena svolto a Dimaro, in programma dal 28 luglio all’11 agosto 2023. Gli azzurri arriveranno a Rivisondoli per ora di pranzo, si sistemeranno in albergo e sosterranno un allenamento pomeridiano. Sono quattro le amichevoli previste in Abruzzo: la prima si disputerà già il secondo giorno (29 luglio) alle 18,30 contro i turchi dell’Hatayaspor; la seconda il 2 agosto, sempre alle 18,30, contro gli spagnoli del Girona. Le altre due amichevoli, allo stesso orario, si disputeranno il 6 e l’11 agosto, rispettivamente contro i tedeschi dell’Augsburg ed i ciprioti dell’Apollon Limassol. La Società Sportiva Calcio Napoli ha concesso un paio di giorni di riposo alla squadra prima della partenza per l’Abruzzo.

Ritiro Società Sportiva Calcio Napoli a Castel di Sangro dal 28 luglio 2023 all’11 agosto 2023, il programma completo