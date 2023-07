Il Calcio Napoli ha fatto un’offerta al Lens di 22 milioni di euro per Kevin Danso: questo è quanto riportato dal portale francese Footmercato. Incoronato campione d’Italia, il Napoli era alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Luciano Spalletti. Diversi tecnici sono stati contattati come Christophe Galtier. Ma è stato un altro francese a prendere il suo posto sulla panchina dei Partenopei. Libero dalla fine della sua avventura all’Al Nassr, Rudi Garcia ha convinto i vertici italiani. Fu quindi scelto da Aurelio De Laurentiis.

Indiscrezione dalla Francia: il difensore Kevin Danso pronto ad approdare alla società Sportiva Calcio Napoli per sostituire Kim Min-Jae

In diverse occasioni ha indicato di voler mantenere il corteggiatissimo Victor Osimhen. Per rafforzare la sua difesa, indebolita dopo la partenza di Kim Min-jae al Bayern Monaco, il nuovo tecnico ha indicato il nome di Kevin Danso. Autore di una stagione impressionante con la maglia del Racing Club de Lens, il difensore ha attirato l’attenzione di Garcia e del suo nuovo club. La società francese ha offerto al calciatore un rinnovo del contratto, che scadrà a giugno 2026. Ma questo non ha proprio placato gli entusiasmi della Società Sportiva Calcio Napoli. All’inizio di questa settimana l’entourage di Aurelio De Laurentiis è tornato alla carica. Un interesse che non lascia insensibile il giocatore 24enne, che però non ha intenzione di scontrarsi con il Lens per approdare in maglia azzurra.

Kevin Danso, intanto, si è già accordato con il Napoli per l’ingaggio: l’austriaco percepirà 3 milioni di euro netti all’anno per quattro stagioni. L’offerta dei partenopei al Lens è di 22 milioni di euro, che per ora sono lontani dai 30 chiesti dai transalpini. L’affare si potrebbe chiudere a 25 milioni di euro.