FOTO/ Londra, lo splendido murale dedicato a Maradona dal Napoli Fan Club UK

Un murale di Diego Armando Maradona nel cuore di Londra. La splendida opera è stata realizzata dal Napoli Fan Club UK, in Brick Lane al civico 124. Una dedica speciale allo Scudetto conquistato dagli azzurri alle 22,37 del 4 maggio 2023, raffigurante il pibe de oro con la maglia azzurra (con tanto di toppa tricolore) della Società Sportiva Calcio Napoli della stagione 1987/1988. È l’ennesima dedica che il popolo partenopeo ha indirizzato al proprio eterno idolo per celebrare la vittoria del tricolore, raggiunto 33 anni dopo l’ultimo ottenuto il 29 aprile del 1990 in quello che oggi è lo stadio Diego Armando Maradona.

Londra, realizzato un murale di Diego Armando Maradona dal Napoli Fan Club UK

Ancora una volta dunque i tifosi del Napoli danno dimostrazione di non aver dimenticato l’uomo che ha portato in alto il nome del club tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Durante i festeggiamenti per il trionfo in campionato, sono stati innumerevoli gli attestati d’amore verso il calciatore più forte della storia del calcio.

Anche l’Inghilterra avrà così il proprio murale di Maradona: e pensare che proprio contro i britannici nel giugno del 1986, durante i mondiali in Messico, l’argentino realizzò i due gol più memorabili della storia del calcio. Quelle reti rappresentarono all’epoca la rivalsa dei sudamericani nei confronti degli inglesi, le cui truppe militari uccisero 649 conterranei di Diego e compagni nel corso della sanguinosa guerra delle Malvinas.

Una vera e propria carneficina mai dimenticata dal popolo argentino, di cui Maradona era l’indiscusso capopopolo, e che fu ‘vendicata’ sul campo Azteca di Città del Messico in quello storico 22 giugno 1986. Il numero 10 segnò due volte: la prima con la celebre “Mano de Dios“, la seconda con una serpentina da centrocampo che sarebbe poi diventato a furor di popolo il “Gol del secolo“.