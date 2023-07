Osimhen a Parigi, Napoli all’oscuro: i motivi nascosti del viaggio che sta scuotendo la città

Il viaggio di Victor Osimhen a Parigi non è stato comunicato al Calcio Napoli. L’attaccante partenopeo ha sfruttato i due giorni liberi a disposizione, concessi dal nuovo allenatore Rudi Garcia per ricaricare le batterie tra un ritiro e l’altro, ed è partito senza il suo procuratore Roberto Calenda al seguito. La motivazione ufficiale appare essere il desiderio di trascorrere 48 ore di relax in compagnia di famiglia ed amici, ma la scelta della meta, seppur sia un luogo che il calciatore frequenta spesso, appare piuttosto controversa.

Victor Osimhen a Parigi, le possibili motivazioni del viaggio di cui il Napoli non era a conoscenza

Le ragioni che si nascondono dietro questo viaggio potrebbero essere molteplici: Osimhen potrebbe aver deciso di andare in Francia per parlare di persona con la dirigenza del Paris Saint Germain, o con gli emissari dell’Al-Hilal. Oppure potrebbe aver scelto proprio la capitale transalpina per provocare una reazione da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, con cui il suo agente sta trattando da giorni per il rinnovo contrattuale.

Resta difficile pensare che il suo sia stato solo un viaggio di piacere, come testimonia anche la notizia riportata dall’autorevole quotidiano francese L’Equipe, che ha confermato un serio interessamento da parte dell’Al-Hilal nei confronti del calciatore nigeriano, identificato come il ‘piano B’ nel caso in cui Kylian Mbappe non dovesse accettare l’offerta degli arabi. E pare proprio che sia così: il numero 7 del Paris Saint Germain preferisce aspettare il Real Madrid e non trasferirsi ancora così giovane (è del 1998, ha 25 anni) in un campionato di basso livello, abbandonando ogni velleità di vincere la Champions League e di iscriversi alla lista dei calciatori più vincenti della storia del calcio.

Un vero e proprio intrigo sull’asse Italia-Francia-Arabia Saudita, che vede coinvolti i due calciatori che in questo momento fanno più gola di tutti a livello internazionale. Il Napoli per ora non può far altro che attendere e continuare a lavorare al rinnovo del contratto del capocannoniere della passata Serie A.