UFFICIALE/ Napoli, oggi al via il ritiro di Castel di Sangro, i convocati di Rudi Garcia

Il Calcio Napoli è in viaggio verso Castel di Sangro, dove la squadra svolgerà il secondo ritiro precampionato dal 28 luglio fino all’11 di agosto 2023, per poi fare rientro in città in vista dell’esordio nella Serie A 2023/2024 previsto il 19 agosto 2023 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone contro i neopromossi canarini. Gli azzurri giocheranno quattro amichevoli internazionali allo Stadio Teofilo Patini, tutte con calcio d’inizio alle 18,30: si inizierà domani, sabato 29 luglio, contro i turchi dell’Hatayspor.

Società Sportiva Calcio Napoli, i convocati di Rudi Garcia per il ritiro di Castel di Sangro

La seconda partita è invece prevista per mercoledì 2 agosto, contro gli spagnoli del Girona Futbol Club, già affrontati nell’estate del 2022. Domenica 6 agosto sarà invece la volta dei tedeschi dell’FC Augsburg, mentre la chiusura del ritiro coinciderà con l’ultimo incontro, venerdì 11 agosto: avversari i ciprioti dell’Apollon Limassol.

Le partite saranno tutte trasmesse in diretta da Sky Calcio in pay per view: il costo per ogni singolo incontro è di 9,99 euro, per un totale di 39,96 euro.

Società Sportiva Calcio Napoli, il tecnico Rudi Garcia ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il ritiro di Castel di Sangro. Questo l’elenco completo:

