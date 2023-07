Il Calcio Napoli ha comunicato ufficialmente l’entità dell’infortunio occorso a Mario Rui nel corso dell’amichevole disputata il 24 luglio 2023 a Dimaro contro la Spal (risultato finale di 1-1), che l’ha costretto ad uscire anzitempo dal campo nel primo tempo. Gli esami strutturali hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro.

Che cos’è la distrazione di primo grado del retto femorale destro, l’infortunio occorso a Mario Rui

La distrazione muscolare è un processo molto frequente nell’ambito dei traumi da sport. Il retto femorale è uno dei siti più coinvolti in questo tipo di infortuni. Rispetto al meccanismo del trauma, la lesione può avvenire in maniera diretta (contusione) o indiretta. La prognosi, così come il percorso riabilitativo o eventualmente chirurgico, varia inevitabilmente in base al grado di severità della lesione. La distrazione di primo grado rientra tra le lesioni lievi, e prevede un tempo di recupero cha varia tra i 5 e i 15 giorni, a seconda della risposta dell’infortunato alla riabilitazione.

Alla luce di ciò, non dovrebbero esserci problemi per Mario Rui ad essere disponibile per la partita d’esordio del campionato di Serie A 2023/2024 in programma il 19 agosto 2023. Sarà però da vedere la sua risposta fisica, se sarà costretto a saltare gran parte del secondo ritiro che la Società Sportiva Calcio Napoli svolgerà da oggi 28 luglio 2023 fino all’11 agosto 2023 a Castel di Sangro in Abruzzo.

L’eventuale assenza del portoghese ha già messo in guardia Mathias Olivera: sarà lui l’uomo su cui Rudi Garcia punterà per la fascia sinistra se Mario Rui non dovesse farcela in tempo per Frosinone. Ad ogni modo nei prossimi giorni, dopo aver svolto una parte della riabilitazione, si potrà calcolare l’entità effettiva dei tempi di recupero.