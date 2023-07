Victor Osimhen è il bomber della Seria A che è costato di meno al minuto. Uno studio sul rapporto tra stipendi e minuti giocati ha messo in luce come il dato di come il capocannoniere dello scorso campionato sia stato anche quello più economico, segno di come i valori in campo non corrispondano spesso a quelli di mercato. È anche la dimostrazione di come abbia ragione Aurelio De Laurentiis nella gestione dei conti societari: spesso le squadre blasonate offrono stipendi da capogiro a calciatori che poi non rendono abbastanza, o comunque molto poco rispetto a quanto costano, generando disastri nei bilanci. Che poi la Juventus abbia avuto la possibilità di patteggiare una pena ridicola, è un altro discorso.

Osimhen il miglior bomber della Serie A e costa meno di Lukaku e Vlahovic

La redazione di SuperNews ha così scoperto che l’attaccante più caro è stato Lukaku con 4.275 euro, seguito da Vlahovic con 2.376 euro. Lindagine è stata condotta confrontando i dati disponibili sui siti “Transfermarkt” e “Capology” al fine di stilare una classifica dei giocatori più pagati per minuto (portieri esclusi), attraverso il rapporto tra l’ingaggio netto annuale e il minutaggio in campo nella stagione 2022-2023.

La top 3 dei giocatori più pagati al minuto con ingaggio netto annuale pari o superiore a 4 milioni è composta da Paul Pogba (49.689 euro, fonte “Gazzetta dello Sport”), Serginho Dest (7.405 euro) e Georginio Wijnaldum (4.578 euro). Tra i meno pagati al minuto appare invece Danilo con 861 euro: il brasiliano guadagna 57 volte meno rispetto al compagno di squadra Pogba. Di seguito i calciatori più pagati al minuto in base alle performance della scorsa stagione.

Tra gli attaccanti top del nostro campionato il più pagato per minuto è stato Lukaku, con 4.725€ al minuto. Per Vlahovic la Juventus ne ha spesi 2.376€, mentre il più “economico” è stato Osimhen, costato al Napoli 1.406€. Lozano, invece, è costato più di Osimhen con 1.927 euro al minuto.

Lobotka, Anguissa, Kim e Di Lorenzo tra i più “economici” della Serie A

Ci sono poi i giocatori con un alto minutaggio, ma con uno stipendio decisamente più basso rispetto ai colleghi sopra citati. In questa classifica abbiamo inserito gli stakanovisti della stagione 2022/2023, portieri esclusi, coloro che hanno totalizzato 3000 minuti giocati o più di cui è stato possibile reperire l’ingaggio netto su “Capology”. I tre giocatori che percepiscono di meno al minuto risultano Gendrey (28 euro), Augello (81 euro) e Baschirotto (90 euro). Spuntano anche i nomi di quattro giocatori del Napoli: Lobotka (898 euro), Anguissa (881 euro), Kim (818 euro) e Di Lorenzo (736 euro).