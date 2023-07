“Offerta senza precedenti dell’Al-Hilal per Osimhen”: lo stipendio settimanale è incredibile

Si aggiungono ulteriori dettagli alla notizia bomba lanciata dal quotidiano francese L’Equipe, che vorrebbe gli arabi dell’Al-Hilal intenzionati a fare follie pur di accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante del Calcio Napoli Victor Osimhen. Secondo il capo reporter di Sky Sports UK Kaveh Solhekol, gli sceicchi avrebbero fatto un’offerta di 140 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis “Che però verrà rifiutata perché la Società Sportiva Calcio Napoli ha sempre detto di volere almeno 150 milioni di euro per il nigeriano. Il calciatore è in trattativa con il club azzurro per prolungare il suo contratto ma la società ha chiarito che se qualcuno fa un’offerta che non si può rifiutare, allora è disposta a venderlo. L’Al-Hilal intanto ha offerto ad Osimhen un contratto di più di 1 milione di euro a settimana netti”.

Sky Sports UK: “L’Al-Hilal ha offerto 1 milione di euro a settimana a Victor Osimhen”

“L’Al-Hilal è un regalo per i giornalisti di calciomercato – prosegue il giornalista – perché hanno fatto offerte a destra e a sinistra. Hanno fatto offerte per Lionel Messi. Hanno fatto un’offerta da record mondiale per Kylian Mbappe. Ci è stato detto che hanno fatto un’offerta per Harry Kane, stavano facendo offerte per Aleksandar Mitrovic. Sono stati molto attivi. Alcuni dei loro accordi hanno funzionato, ma hanno perso anche molti giocatori. Se vogliono Osimhen dovranno offrire un po’ di più”.

L’agente di Victor Osimhen Roberto Calenda ha lasciato Castel di Sangro

Intanto il procuratore del calciatore Roberto Calenda ha già lasciato il ritiro abruzzese: come anticipato dai colleghi di Sky Sport, l’agente sarebbe passato per Castel di Sangro solo per discutere con Osimhen di alcuni dettagli contrattuali legati agli sponsor, ma potrebbe ritornare entro l’11 agosto, data di conclusione del ritiro.

Potrebbe essere quella la data in cui il Napoli annuncerà il rinnovo contrattuale del bomber nigeriano che il popolo partenopeo aspetta con ansia: l’accordo tra le parti dovrebbe essere già pronto, mancherebbe solo qualche dettaglio. Victor Osimhen diventerebbe, stando alle cifre trapelate, il giocatore più pagato della storia del club: ben 7 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alle prestazioni. Un ingaggio da 8 milioni di euro potenziali annui, che mai nessun calciatore ha percepito all’ombra del Vesuvio.

Un attestato di stima senza precedenti per il numero 9, che da parte sua sembra essere concentrato solo sul campo come dimostrato anche nella prima amichevole disputata a Castel di Sangro contro i turchi dell’Hatayspor: doppietta per lui e tanto lavoro in fase offensiva.