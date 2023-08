Il procuratore di Osimhen di nuovo a Rivisondoli per discutere il rinnovo: la situazione

È già tornato a Rivisondoli il procuratore di Victor Osimhen Roberto Calenda, per discutere con il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Mauro Meluso ed il capo scouting Maurizio Micheli del rinnovo contrattuale del suo assistito. L’incontro, che si sta tenendo all’Acqua Montis Resort dove alloggia il Calcio Napoli per il ritiro che si sta tenendo a Castel di Sangro, servirà per definire i dettagli dell’accordo che sembra non voler mai ultimarsi.

Il procuratore di Victor Osimhen di nuovo a Castel di Sangro per discutere del rinnovo di contratto

Nelle ultime settimane, tra Dimaro e Castel di Sangro, si sono susseguite le tavole rotonde tra l’entourage del calciatore e la società partenopea, ma le parti sembrano non riuscire a raggiungere la tanto agognata firma. Se per l’ingaggio sembra essere stata trovata un’intesa, domanda e offerta su diritti d’immagine e soprattutto clausola rescissoria appaiono ancora lontane: sarà questo il nodo che una volta sciolto darà il via libera alla conclusione dell’affare.

Quello di oggi ha tutta l’aria di non essere l’ultimo incontro tra Calenda e la Società Sportiva Calcio Napoli: le indiscrezioni raccolte raccontano che si andrà avanti così molto probabilmente fino al termine del ritiro abruzzese. È chiaro che il ritardo dell’annuncio del rinnovo contrattuale dipenda soprattutto dalle offerte faraoniche che stanno piovendo su Victor Osimhen negli ultimi giorni: prima il forte interessamento del Paris Saint Germain, poi la proposta mastodontica dell’Al-Hilal.

È in particolare quest’ultima che sta facendo vacillare le certezze del capocannoniere della passata serie A, desideroso e convinto di voler proseguire la propria avventura all’ombra del Vesuvio prima di ricevere l’indecente invito a giocare in Arabia Saudita per più di un milione di euro a settimana. Una cifra che avrebbe fatto tentennare chiunque.