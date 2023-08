Offerta faraonica del Los Angeles FC ad Hirving Lozano, ma ADL non fa sconti: le cifre

Sembra essere arrivata definitivamente ai titoli di coda l’avventura di Hirving Lozano con la maglia del Calcio Napoli. Il messicano, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di TMW, sta per approdare nel campionato americano MLS, dove ad aspettarlo c’è il Los Angeles FC.

Offerta faraonica del Los Angeles FC per Hirving Lozano, titoli di coda tra il messicano e la Società Sportiva Calcio Napoli

L’offerta fatta alla Società Sportiva Calcio Napoli è di 10 milioni di euro, lontana dalla richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis (15 milioni di euro) che sta provando ad ottenere il massimo dal cartellino del calciatore, acquistato per 40 milioni di euro il 23 agosto del 2019 dagli olandesi del PSV Eindhoven: all’epoca fu l’acquisto più costoso della storia del club.

Le parti sembrano però essere intenzionate a trovare un accordo, che invece con il giocatore è già stato trovato: contratto triennale da 20 milioni di euro lordi a stagione, un’offerta faraonica che ha fatto certamente gola al Chucky, e l’ha spinto a desiderare l’esperienza oltreoceano più della permanenza in Europa. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, non è stato rinnovato dal club azzurro: una decisione che ha radici lontane, ad un anno fa, quando lo stesso Lozano dichiarò in alcune interviste di voler intraprendere un’esperienza con una società vincente.

Parole che non lasciarono indifferenti la piazza, e che hanno portato Lozano ad iniziare la stagione scorsa, che per uno scherzo del destino sarebbe poi terminata con la vittoria dello Scudetto, in una posizione ‘scomoda’. Il calciatore da quel momento ha mantenuto un profilo basso, che ha conservato fino a questo momento. Nell’ultima amichevole disputata dagli uomini di Rudi Garcia, il 29 luglio 2023 contro l’Hatayspor (vittoria per 4-0), il Chucky è stato l’unico calciatore di movimento a non essere impiegato: un chiaro segnale che il rapporto con la maglia azzurra sembra essere arrivato davvero alla fine.