L’amico di Osimhen rivela: “Victor mi ha detto che è molto ricco. Lui sa cosa vuole”

Il tema Victor Osimhen è sicuramente tra quelli più caldi in casa Calcio Napoli. L’attaccante nigeriano al centro delle trattative tra rinnovo e sirene arabe si sta regolarmente allenando in ritiro con i suoi compagni di squadra. Nelle ultime ore il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico molto stretto del centravanti, sui propri canali social ha pubblicato un post con alcune parole di Osimhen, che sembrerebbero chiudere le porte alle offerte provenienti dall’oriente, ma potrebbero aprire un vero e proprio dibattito morale sul calciatore.

Osimhen e la dichiarazione a Oma Akatugba sul futuro al Napoli

Sul proprio profilo twitter il giornalista ha riportato una dichiarazione confidenziale del calciatore. Ecco le parole di Victor Osimhen riportate da Akatugba: “Anche il suo agente non può dirgli cosa fare. Victor è una persona molto sicura e sa cosa vuole. Il mio compito è augurargli ogni bene in qualunque posto si trovi. E’ già molto ricco e me lo ha ripetuto molte volte, poi mi ha detto che anche se non gioca più a calcio non fa nulla, lui è fatto per la vita”.

Parole che dunque sembrano chiudere ogni porta alle tante sirene arabe e alle offerte milionarie arrivate al nigeriano nelle ultime settimane. Un passo più vicino al rinnovo? Senza ombra di dubbio con la Società Sportiva Calcio Napoli le contrattazioni continuano e proprio oggi gli agenti sono tornati a Rivisondoli per discutere del rinnovo.