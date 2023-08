Campagna abbonamenti Napoli, al via oggi la vendita libera: persone in fila dall’alba

Mattinata di passione per i tifosi del Calcio Napoli. Quest’oggi è infatti iniziata la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2023/2024. Fin dalle prime ore dell’alba si sono create lunghe file fuori le ricevitorie autorizzate alla distribuzione, ma per fortuna non si sono verificati disagi in termini di ordine pubblico.

Società Sportiva Calcio Napoli, da oggi al via la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2023/2024

La gestione del prevedibile afflusso importante di persone è stata positiva nel complesso: ogni esercizio commerciale aveva infatti un tetto massimo di abbonamenti da poter vendere già noto in partenza, e questo ha consentito ai gestori di quantificare il numero di supporters che materialmente avrebbe potuto acquistare il tanto ambito lasciapassare per accedere allo stadio Diego Armando Maradona, evitando a chi non sarebbe rientrato nel novero dei compratori di aspettare vanamente sotto il sole cocente di questi giorni.

La Società Sportiva Calcio Napoli ha inoltre comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che al termine del periodo di prelazione sono stati emessi 9.233 abbonamenti, e che quindi il tasso di rinnovo è stato di circa il 100%. Nello specifico 7.490 Tifosi hanno scelto l’abbonamento Full, mentre sono stati 1.743 gli abbonamenti Italia.

La Vendita Libera dedicata a tutti i tifosi azzurri, terminerà il 18 Agosto alle 23.59 o al raggiungimento dei 25.000 abbonati. Il club ha suddiviso il limite massimo di 25.000 abbonati fissando una capienza dedicata per ogni singolo settore, in caso quindi di raggiungimento del 100% di saturazione di un singolo settore verrà dichiarato il sold-out dello stesso.

Molto probabile che la soglia massima verrà raggiunta ben prima del termine ultimo per l’acquisto dell’abbonamento: verosimilmente non ci sarà bisogno neanche di aspettare la prossima settimana per riempire virtualmente tutti i posti dedicati ai fedelissimi.