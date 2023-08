VIDEO/ Napoli-Girona 1-1 (4-2 dcr), gli highlights dell’amichevole di Castel di Sangro

Il Calcio Napoli batte ai calci di rigore il Girona nella quarta amichevole precampionato, la seconda disputata nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno disputato una partita al di sotto delle solite aspettative, in virtù probabilmente dei carichi di lavoro pesanti che stanno sostenendo in questi giorni. I gol sono arrivati tutti nel primo tempo: prima Leo Ostigard con un retro passaggio fa harakiri servendo Stuani che a tu per tu con Pierluigi Gollini non sbaglia, poi sul finale di frazione Folorinsho, il migliore per distacco, conquista un dubbio calcio di rigore che Giovanni Simeone trasforma alla perfezione.

Società Sportiva Calcio Napoli-Girona, gli higlights della partita e i calci di rigore

Nella ripresa subentrano i cosiddetti ‘titolarissimi’, eccezion fatta per Victor Osimhen, ma la musica non cambia. Il secondo tempo è soporifero, e per creare un po’ di pathos finale la Società Sportiva Calcio Napoli decide di decretare la squadra vincitrice ai calci di rigore: scelta che si rivela premiante, grazie ad Alex Meret. La vittoria va ai partenopei, per la gioia dei 7.500 tifosi accorsi allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Ritiro Società Sportiva Calcio Napoli a Castel di Sangro dal 28 luglio 2023 all’11 agosto 2023, il programma completo