Infortunio per Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano del Calcio Napoli ha subito un trauma contusivo al ginocchio sinistro nel corso del secondo tempo disputato ieri 2 agosto 2023 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro contro gli spagnoli del Girona.

Sospiro di sollievo dunque per il numero 77, che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso dopo essersi fermato all’improvviso richiedendo l’intervento dello staff medico a bordo campo. Come riportato dal sito ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, il giocatore oggi ha sostenuto terapie per guarire dalla botta ricevuta. Difficile vederlo in campo il prossimo 6 agosto contro i tedeschi dell’Augsburg.

Gli azzurri disputeranno altre due amichevoli a Castel di Sangro: oltre a quella sopracitata, giocheranno anche l’11 agosto 2023 contro i ciprioti dell’Apollon Limassol, prima di far rientro a Napoli per prepararsi all’esordio nel campionato di Serie A 2023/2024 in programma il 19 agosto 2023 contro il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe. I partenopei giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona la settimana successiva contro il Sassuolo, e poi si ripeteranno a Fuorigrotta ospitando la Lazio di Maurizio Sarri.