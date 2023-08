VIDEO CLAMOROSO/ Il Lens annuncia il rinnovo di Kevin Danso prendendo in giro il Napoli

Kevin Danso ha rinnovato con il Lens. Il difensore austriaco rimane dunque in Ligue 1, rifiutando di fatto la proposta del Calcio Napoli. Fin qui non ci sarebbe niente di strano, se non l’opinabile scelta di declinare l’offerta della squadra campione d’Italia per giocare con un club che viene sì da una grande stagione (secondo dietro al Paris Saint Germain e qualificazione in Champions League), ma che di sicuro ha ambizioni più moderate rispetto alla Società Sportiva Calcio Napoli. Il giocatore era stato accostato ai partenopei a fine luglio: in Francia davano la trattativa praticamente per fatta. Sarebbe dovuto essere lui il sostituto di Kim Min-Jae per il prestigioso portale transalpino Footmercato, che aveva addirittura parlato di cifre in maniera piuttosto precisa.

Il Lens annuncia il rinnovo di Kevin Danso prendendo in giro la Società Sportiva Calcio Napoli con un video

Una notizia che dovrebbe riguardare dunque solo in maniera latente il club azzurro, se non fosse per la scelta della modalità di annuncio dell’ufficializzazione. La società francese ha scelto infatti di prendere in giro senza mezzi termini il Napoli, realizzando un video d’accompagnamento alla comunicazione della firma che è un vero e proprio sfottò alla trattativa non andata in porto tra i partenopei ed il forte difensore. Un video con tanto di ‘Tarantella’ come sottofondo musicale, e un po’ di luoghi comuni sparsi qua e là.

Tutto molto divertente, irriverente, apprezzabile, ma forse un po’ azzardato. Si, perché il 31 agosto ci saranno i sorteggi della fase a gironi di Champions League, ed il Napoli sarà in prima fascia, mentre il Lens sarà in quarta fascia. Ai francesi non resta che augurarsi di non incrociare gli azzurri, perché in caso contrario quelle due notti potrebbero diventare per loro lunghissime.