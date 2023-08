Napoli-Augsburg 1-0, a Garcia basta un colpo di testa di Rrahmani per battere i tedeschi

Basta un colpo di testa di Amir Rrahmani al Calcio Napoli per avere la meglio dell’Augsburg nella quinta amichevole precampionato, la terza disputata a Castel di Sangro. Privo di tanti titolari, Rudi Garcia schiera una formazione sperimentale con il tridente inedito composto da Giacomo Raspadori, Hirving Lozano e Giovanni Simeone. La partita inevitabilmente risente delle assenze dei vari Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Frank Zambo Anguissa e Piotr Zielinski: ne esce fuori un incontro duro, con i tedeschi che non si risparmiano e anzi commettono qualche fallo di troppo che fa imbestialire Aurelio De Laurentiis.

Nella ripresa il patron della Società Sportiva Calcio Napoli si rivolge in maniera furente al quarto uomo, chiedendo di calmare i bollenti spiriti degli avversari a suo vedere entrati in campo in maniera troppo ‘cattiva’ per un’amichevole estiva. I 7.500 tifosi presenti allo Stadio Teofilo Patini vengono ripagati al 61′ da Amir Rrahmani, che di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo infila la palla all’angolino e regala la vittoria seppur pleonastica ai suoi. L’ultima amichevole in programma quest’estate vedrà il Napoli affrontare i ciprioti dell’Apollon Limassol l’11 agosto 2023, con fischio d’inizio alle ore 18,30.

Società Sportiva Calcio Napoli-Augsburg 1-0, il tabellino del match

NAPOLI: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Leo Ostigard, Mathias Olivera (84′ Nosa Edward Obaretin), Eljif Elmas (84′ Russo), Stanislav Lobotka (62′ Juan Jesus), Matteo Politano (70′ Alessandro Zanoli), Giacomo Raspadori, Hirving Lozano (64′ Diego Demme), Giovanni Simeone (62′ Alessio Zerbin). All. Rudi Garcia.

AUGSBURG: Dahmen, Pfeiffer, Winther, Colina, Engels, Maier, Breithaupt, Rexhbecaj, Vargas, Michel, Demirovic (74′ Berisha). A disp. Koubek, Stanic, Bazee, Zehnter. All. Maasen

Arbitro: Ruben Arena

Marcatore: 61′ Rrahmani