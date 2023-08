Il Calcio Napoli ha depositato ufficialmente il contratto di Bernardo De Souza Natan, acquistato a titolo definitivo dal Red Bull Bragantino. Il difensore brasiliano è stato dunque designato a sostituire Kim Min-Jae, ceduto ai tedeschi del Bayern Monaco. Al club sudamericano circa 10 milioni di euro, mentre il calciatore ha firmato un contratto quinquennale con stipendio annuale netto da 1,2 milioni di euro.

La Società Sportiva Calcio Napoli ufficializza l’acquisto di Bernardo De Souza Natan: chi è il difensore brasiliano

Natan Bernardo de Souza è nato in Brasile, ad Itapecerica da Serra, il 6 febbraio del 2001. Nasce calcisticamente come terzino, ma si trasforma in centrale difensivo dopo essere approdato nelle giovanili del Flamengo. È alto 1 metro e 88, mancino, è dotato di grande fisicità. Molto bravo nel gioco aereo ed in fase di impostazione della manovra.

Muove i primi passi nell’Escolinha Aert, una scuola calcio del comune di Serra, per poi spostarsi al Rio Branco de Vienda Nova. Si trasferisce poi al Porto Vitória e successivamente al Ponte Preta. Si trasferisce al Flamengo nel 2017 all’età di 16 anni. Nel 2020 fa il suo esordio in prima squadra tra i professionisti, il 27 settembre, in una partita del Brasileirão contro il Palmeiras (1-1). Debutta da titolare in Coppa Libertadores il 1 ottobre 2020, nell’incontro vinto dalla sua squadra per 4-0 contro l’Independiente del Valle. Il successivo 7 ottobre rinnova il proprio contratto fino al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria dal valore di 70 milioni di euro. In quella stagione conquista sia il Campionato Carioca che il titolo nazionale con la maglia del Flamengo.

A marzo del 2021 viene ceduto in prestito oneroso al Red Bull Bragantino, con obbligo di riscatto al raggiungimento della ventesima presenza. Colleziona 33 presenze complessive, e viene dunque riscattato dal club, con cui raggiunge la finale di Coppa Sudamericana persa per 1-0 contro l’Athletico Paranaense. In quella partita Natan non gioca neanche un minuto.

Il 7 agosto 2023 viene acquistato per 10 milioni di euro dalla Società Sportiva Calcio Napoli, dei quali il 12% vanno al Flamengo e il 18% al Porto Vitória. Firma un contratto quinquennale con uno stipendio da 1,2 milioni di euro netti a stagione.