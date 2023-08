Offerta irrinunciabile dell’Al Ahli per Piotr Zielinski, addio vicino: le cifre dell’affare

Nuova puntata dell’intrigo di mercato estivo che vede protagonisti i club arabi ed il Calcio Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb, l’Al-Ahli avrebbe formulato una nuova, faraonica offerta agli azzurri per accaparrarsi le prestazioni di Piotr Zielinski.

Piotr Zielinski più vicino all’Al Ahli: offerta faraonica da 15 milioni di euro netti a stagione per 4 anni

Il centrocampista polacco, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, avrebbe ricevuto una proposta di ben 15 milioni di euro all’anno per tre o quattro stagioni. Al club azzurro andrebbero però meno dei 25 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis, che non intende scendere al di sotto della soglia da lui stesso impostata.

Un affare, per il centrocampista polacco, obiettivamente irrinunciabile: alla soglia dei trent’anni, sarebbe francamente impensabile rinunciare ad una cifra del genere a fronte dei 2 milioni e mezzo a stagione che andrebbe a guadagnare continuando ad indossare la tanto amata maglia della Società Sportiva Calcio Napoli.

Arrivato al Napoli nel 2016, Piotr ha scalato silenziosamente le gerarchie ritagliandosi un posto d’onore nel cuore dei tifosi partenopei, che gli hanno anche dedicato uno splendido murales a Quarto, nel Napoletano, inaugurato davanti agli occhi increduli del tesserato azzurro.

Piotr Zielinski, nella stagione che ha portato allo Scudetto, ha disputato 37 partite delle 38 totali, realizzando anche 3 gol e firmando ben 9 assist. Anche in Champions League è stato sempre presente, giocando tutti e 10 gli incontri, conditi da 4 gol e 2 assist. Un bottino niente male per il polacco, entrato nel mirino dell’Al Ahli oltre che della Lazio di Maurizio Sarri: per lui Claudio Lotito si è spinto il più possibile, ma come da lui stesso dichiarato il centrocampista ha sempre preferito rimanere all’ombra del Vesuvio. I tifosi azzurri sperano che sia così anche questa volta.