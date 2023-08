Ancora un infortunio per Victor Osimhen, che sta svolgendo il ritiro assieme alla squadra del Calcio Napoli a Castel di Sangro. Durante la sessione mattutina d’allenamento, il nigeriano, appena rientrato, ha lasciato anzitempo il campo dopo aver subito un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore si era fermato dopo aver rimediato un colpo che aveva subito messo in allerta lo staff medico.

Infortunio Victor Osimhen, trauma distorsivo alla caviglia destra per il nigeriano

Dopo lo stop forzato di qualche giorno fa per un presunto risentimento muscolare che aveva fatto sottintendere un malessere dovuto più alle voci di mercato che ad un problema fisico, il bomber azzurro sarà costretto ai box ancora per qualche giorno, in attesa di valutare i tempi di recupero.

Si avvicina intanto l’esordio in campionato, previsto per sabato 19 agosto 2023 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone contro i canarini neopromossi in Seria A. Una tegola pesante questa per la Società Sportiva Calcio Napoli, che evidentemente non ha nel proprio destino estati tranquille.

Gli azzurri scenderanno in campo per l’ultima amichevole precampionato l’11 agosto 2023 alle 18,30 contro i ciprioti dell’Apollon Limassol: sarà molto complicato in quell’occasione vedere all’opera i ‘titolarissimi’, visto anche lo sfortunato andamento in termini di infortuni del ritiro abruzzese. Dopo la partita i partenopei rientreranno in città per preparare al meglio la trasferta in terra ciociara al Konami Training Center di Castel Volturno.