L’Equipe: “Il Napoli ha preso Jens Cajuste”. Scopriamo chi è il nuovo acquisto “sconosciuto”

Secondo il noto quotidiano francese L’Equipe, il Calcio Napoli avrebbe acquistato il centrocampista del Reims Jens Cajuste. Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe versato nelle casse della società transalpina 12 milioni di euro. Dopo l’arrivo di Natan, dunque, i partenopei inseriscono un’altra pedina nel proprio scacchiere. Un mediano che verosimilmente sarà utilizzato dal tecnico Rudi Garcia per far rifiatare Stanislav Lobotka o Frank Zambo Anguissa.

L’Equipe: “La Società Sportiva Calcio Napoli ha acquistato Jens Cajuste dal Reims”

Arrivato in Francia un anno e mezzo fa dal Midtjylland, il centrocampista difensivo svedese ha giocato un totale di 39 partite in Ligue 1 con il Reims, segnando 5 gol e mettendo a referto un assist. La Società Sportiva Calcio Napoli l’ha designato per sostituire il partente Tanguy Ndombele.

Chi è Jens Cajuste, il nuovo acquisto del Napoli

Jens Cajuste è nato Goteborg, in Svezia, il 10 agosto del 1999. Padre haitiano-americano e madre svedese, è alto 1 metro e 88 e pesa 77 kg. Trasferitosi in Cina all’età di cinque anni assieme alla famiglia, ha iniziato a giocare a calcio in Asia. Nel 2009 ha fatto rientro in Scandinavia.

Jens Cajuste è un centrocampista difensivo, molto bravo sia in fase di interdizione che in quella di impostazione. Dotato di buona tecnica di base, distribuisce il gioco con pochi, semplici tocchi.

È cresciuto nel settore giovanile dell’Örgryte, in Svezia, ed ha esordito in prima squadra il 17 ottobre 2016 disputando l’incontro di Superettan perso 4-1 contro il Sirius.

Viene acquistato dai danesi del Midtjylland a giugno del 2018 per 170 mila euro: inizialmente sarebbe dovuto partire per la Danimarca a gennaio 2019, ma dopo l’accordo tra i due club si trasferisce immediatamente. Con il club disputa 40 partite mettendo a segno anche 2 gol. Il 10 gennaio 2022 viene acquistato dal Stade Reims, club francese, per 10 milioni di euro: con i transalpini disputa 39 partite in Ligue 1, condite da 5 gol e un assist.