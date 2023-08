Chi è Antonio Sinicropi, nuovo Club Manager del Napoli e fidanzato di Valentina De Laurentiis

Il Calcio Napoli introduce una nuova figura nel proprio organigramma. Si tratta del Club Manager, ruolo che verrà ricoperto da Antonio Sinicropi, fidanzato della figlia di Aurelio De Laurentiis Valentina, anche lei all’interno della società. Questa la nota ufficiale del club:

“La Società Sportiva Calcio Napoli è lieta di comunicare che a partire dalla data odierna, Antonio Sinicropi rivestirà la carica di Club Manager della Prima Squadra. Sinicropi, in passato calciatore professionista per diversi anni, ha recentemente ottenuto l’abilitazione a Coverciano come Direttore Sportivo e ha partecipato ai principali progetti aziendali degli ultimi mesi di concerto con il Presidente.

Sinicropi avrà un ruolo strategico di raccordo fra Area Sportiva e Area Aziendale, lavorando a stretto contatto con la Proprietà e con l’AD Andrea Chiavelli. Ad Antonio vanno i migliori auguri del Presidente De Laurentiis per questa nuova avventura professioniale”.

Chi è Antonio Sinicropi, fidanzato di Valentina De Laurentiis e nuovo Club Manager della Società Sportiva Calcio Napoli

Antonio Sinicropi è il nuovo Club Manager della Società Sportiva Calcio Napoli. Classe 1988, è il fidanzato di Valentina De Laurentiis, seconda figlia del presidente Aurelio che ha sostituito come figura di riferimento marketing della società Alessandro Formisano. Sinicropi è nato a Reggio Calabria, ed ha un passato come calciatore professionista, arrivando a giocare anche in Lega Pro. Di ruolo difensore centrale, ha vestito le maglie di Acate, Modica, Bassano, Reggiana, HinterReggio, Vigor Lamezia, Bocale, Palmese e Cittanovese. Ha smesso di calcare i campi di calcio nel 2016. Nella stagione 2022-2023 ha lavorato come team manager nella Società Sportiva Calcio Bari di Luigi De Laurentiis, collaborando con il direttore sportivo Ciro Polito. Ha di recente ottenuto l’abilitazione a Coverciano proprio come ds. Si occuperà di gestire le comunicazioni tra l’area sportiva e quella societaria.