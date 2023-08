La notizia tanto auspicata dai tifosi del Calcio Napoli è finalmente arrivata: Victor Osimhen rimarrà un calciatore azzurro almeno per un altro anno. Nella serata di ieri il patron Aurelio De Laurentiis ha annunciato ai microfoni di Sky Sport il tanto agognato “Resta“. “Ha un contratto per altri due anni – ha poi proseguito il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli – dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e sono sempre da rispettare: da entrambe le parti ovviamente, perché sono un rapporto bilaterale e finché la bilateralità c’è e non pende mai da una parte o dall’altra si va sempre d’amore e d’accordo. Con Osimhen la bilateralità c’è fin dal primo momento, quindi state sereni e state tranquilli“.

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis: “Victor Osimhen resta alla Società Sportiva Calcio Napoli”

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare anche l’annuncio del rinnovo contrattuale con tanto di adeguamento e inserimento della clausola: per accaparrarsi le prestazioni del talento nigeriano, l’anno prossimo serviranno non meno di 150 milioni di euro. Lo stipendio del calciatore si aggirerà tra i 7 e gli 8 milioni di euro più bonus: un investimento importante da parte del club che verosimilmente cederà a fine stagione il bomber, incassando la cifra monstre derivante dalla clausola.

Il presidente Aurelio De Laurentiis all’inizio del ritiro di Dimaro aveva annunciato che il il 12 agosto sarebbe stata la data in cui gli obiettivi della società si sarebbero palesati a pubblico e stampa. Il percorso per arrivare ad oggi è stato probabilmente più turbolento del previsto, ma l’imminente annuncio del rinnovo del contratto di Victor Osimhen rappresenterà una base importante da cui partire la prossima stagione. Dopo gli acquisti di Natan Bernardo de Souza e Jens Cajuste, si attende solo la partenza di Piotr Zielinski per ufficializzare quello di Gabri Veiga, mentre anche Mario Rui sembra aver appianato le divergenze con la società e sta per apporre la firma sul proprio contratto per rinnovarlo di un altro anno.