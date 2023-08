VIDEO/ Gallipoli, parte il coro razzista “Vesuvio erutta”. Bob Sinclar risponde: “Forza Napoli”

A Gallipoli parte il coro razzista Vesuvio erutta e Bob Sinclar risponde con un chiaro e forte Forza Napoli. Il ritornello di Freed from Desire è diventata infatti la base, da qualche mese, del coro discriminatorio “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”, cantato dentro e fuori gli stadi italiani da Roma in su, in particolar modo dai tifosi di determinate squadre che intendono nascondere dietro lo sfottò e la goliardia il proprio sentimento razzista.

“Vesuvio erutta” a Gallipoli, la risposta di Bob Sinclar: “Forza Napoli!”

Il 16 agosto 2023 Bob Sinclar si è esibito al Praja di Gallipoli, in Puglia, meta ogni anno di turisti giovani provenienti da ogni parte d’Italia. È stato proprio il locale a pubblicare il video del coro, commentandolo come la reazione che non ti aspetti di Bob Sinclar: l’artista, che conosceva già bene il coro, dopo aver mostrato un’espressione scocciata urla più volte Forza Napoli per farne passare il senso partenopeo. Nel Praja erano presenti verosimilmente ragazzi di qualsiasi provenienza, anche da Napoli e dintorni.

Come è nato il coro

I napoletani, infatti, sull’onda dell’entusiasmo durante una stagione di dominio in Serie A da parte del Calcio Napoli, hanno cominciato a intonare essi stessi il coro in risposta all’ennesima trovata razzista. Un modo intelligente di ridicolizzare i razzisti i quali, però, in massima parte non hanno colto la provocazione proprio a causa delle loro evidentemente limitate facoltà mentali.

Bob Sinclar e la passione per Napoli

L’artista francese apprezza particolarmente la città partenopea, dove si reca piuttosto spesso per lavoro o anche per piacere. L’entusiasmo per l’incredibile stagione azzurra ha travolto lo stesso Sinclar che a maggio, ad un tifoso milanista che gli chiedeva di dire Pioli in on fire, ha risposto No, Napoli is on fire alzando il pugno in segno di vittoria.