La Società Sportiva Calcio Napoli e Gabri Veiga hanno raggiunto un accordo. La società di Aurelio De Laurentiis ha acquistato il calciatore spagnolo dal Celta Vigo: si parla di un cartellino acquisito grazie alla cifra di 36 milioni di euro, di cui 30 come base e 6 a titolo di bonus. Nelle prossime ore le visite mediche e la firma del contratto. Nei giorni scorsi la trattativa aveva subìto un’accelerata con l’intenzione ferma del Calcio Napoli di portarlo sotto il Vesuvio.

Gabri Veiga al Napoli per 36 milioni euro

La Serie A si arricchisce così di un grande talento. Gabriel Veiga Novas, meglio noto come Gabri Veiga, è nato a O Porriño il 27 maggio 2002: un centrocampista che ha grande tecnica, gioco offensivo, capacità di dribblare gli avversari, ottima tecnica ed inserimenti in area di rigore. La scorsa stagione in 36 presenze al Celta Vigo ha realizzato ben 11 gol.

Chi è Gabri Veiga

Ha iniziato a muovere i primi passi nel Celta Vigo, esordendo in prima squadra il 19 settembre 2020 in occasione dell’incontro di Primera División vinto 2-1 contro il Valencia. Tra il 2019 e il 2021 ha disputato 64 partite con la squadra B, mettendo a segno 10 gol. Con la prima squadra ha invece disputato 49 incontri, trovando la via della rete – come detto sopra – 11 volte, tutte nell’ultima stagione.

È nel giro delle nazionali giovanili spagnole: con l’Under 18 ha giocato 5 partite segnando 2 gol mentre con l’Under 21 ha disputato 8 incontri senza segnare. È diventato vice-campione d’Europa con l’Under 21 nell’estate del 2023. Su di lui c’erano diverse squadre, tra cui l’interessamento del Barcellona.

I tifosi sognano il trio delle meraviglie Kvaratskhelia – Veiga – Osimhen

Gabri Veiga inizialmente era visto come un possibile sostituto di Piotr Zielinski, tuttavia non si tratta di calciatori perfettamente sovrapponibili nelle caratteristiche. Un colpo voluto e cucito addosso al nuovo allenatore, Rudi Garcia, che fa dell’offensività il suo marchio di fabbrica. I tifosi già sognano un trio delle meraviglie composto da Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e proprio da Gabri Veiga il quale, qualora esplodesse in maglia azzurra, sarebbe la terza pedina di un tridente eccezionale.