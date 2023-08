Dove vedere Frosinone – Napoli in diretta in TV e streaming. Sabato 19 agosto 2023 alle 19:30 si gioca Frosinone – Napoli, la prima partita della Serie A 2023/24 per i campioni d’Italia chiamati a difendere il tricolore sul campo. Il Calcio Napoli in questo periodo è molto attivo sul calciomercato ed ha messo a colpo tre colpi di rilievo: Cajuste, Natan e soprattutto Gabri Veiga, l’unico grande acquisto da parte di una società italiana.

Allo stadio Stirpe di Frosinone si giocherà quindi la prima delle 38 partite che il Napoli giocherà con lo scudetto cucito sul petto. Gara a cui tanti napoletani che hanno acquistato il biglietto assisteranno dal vivo. La prima di 38 giornate al termine delle quali gli azzurri sperano di alzare al cielo il quarto Scudetto della propria storia, vista anche la scarsa campagna di rinforzi di cui sono stati finora protagonisti gli altri club. Vediamo adesso come vedere in TV e streaming in diretta la partita Frosinone – Napoli.

Frosinone – Napoli si potrà vedere in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 19:30. Per vederla in TV bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Frosinone – Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Frosinone – Napoli Napoli potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara. Si potrà vedere anche su NOW e Sky Go, sempre dopo avere sottoscritto un abbonamento con DAZN.

Probabili formazioni di Frosinone – Napoli

Per il Napoli non giocheranno gli indisponibili Gaetano e Kvaratskhelia. Nella prima conferenza pre partita di quest’anno Rudi Garcia ha annunciato inoltre che sarà presente dal primo minuto Giacomo Raspadori. Di seguito le probabili formazioni di Frosinone – Napoli.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Garcia.