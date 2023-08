Prima giornata di Serie A: dove vedere tutte le partite in tv, streaming, Dazn, Sky

Oggi 19 agosto 2023 ricomincia ufficialmente il campionato di calcio di Serie A. Dopo due mesi e mezzo esatti dal 4 giugno 2023, che ha visto il Calcio Napoli alzare la coppa dello Scudetto conquistato matematicamente alle 22,37 del 4 maggio 2023 in quel di Udine, aprono i battenti della stagione 2023/2024. Si partirà con ben quattro anticipi: alle 18,30 scenderanno in campo i campioni d’Italia allenati dal nuovo arrivato Rudi Garcia, impegnati al Benito Stirpe di Frosinone. Allo stesso orario si affronteranno anche Empoli e Verona, mentre alle 20,45 ci sarà il ritorno in massima divisione dopo un anno di cadetteria per i grifoni del Genoa, che se la vedranno a Marassi contro la Fiorentina, e la prima a San Siro per l’Inter finalista di Champions League: avversario il Monza.

Domenica 20 agosto sono invece in programma quattro incontri, suddivisi tra le 18,30 e le 20,45: si tratta di Roma–Salernitana, Sassuolo–Atalanta, Lecce–Lazio e Udinese–Juventus. La giornata si chiuderà lunedì 21 agosto 2023 con i due posticipi Torino–Cagliari e Bologna–Milan.

Una giornata d’esordio che non vedrà nessuna ‘big’ affrontarsi, come previsto dal regolamento, ma che verrà seguita con grande curiosità dagli appassionati che non vedono l’ora di scoprire a che punto sono le contendenti al titolo della Società Sportiva Calcio Napoli, l’avversario che tutti vorranno battere quest’anno e che la stagione passata ha rovesciato la geografia nostrana del pallone dominando in lungo e in largo il campionato.

Prima giornata del campionato italiano di Serie A (19-20-21 agosto 2023): dove vedere le partite in tv, streaming, Sky, Dazn

Empoli-Verona, sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN] Frosinone-Napoli, sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN]

Genoa-Fiorentina, sabato 19 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN] Inter-Monza, sabato 19 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN/Sky] Roma-Salernitana, domenica 20 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN] Sassuolo-Atalanta, domenica 20 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN] Lecce-Lazio, domenica 20 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN/Sky] Udinese-Juventus, domenica 20 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN] Torino-Cagliari, lunedì 21 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN/Sky] Bologna-Milan, lunedì 21 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN]