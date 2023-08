LIVE – Frosinone-Napoli, segui l’esordio degli azzurri in diretta

27′ – Ammonito Cajuste.

24′ – GOL DEL NAPOLI ! Gli azzurri finalmente trovano il varco giusto grazie a Matteo Politano , che su un’azione insistita trova il mancino vincente che buca le mani di Turati

! Gli azzurri finalmente trovano il varco giusto grazie a , che su un’azione insistita trova il mancino vincente che buca le mani di Turati 22′ – Partita molto vivace, con ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra. Molti errori in fase di impostazione, è palpabile la frenesia derivante dal desiderio di rimonta.

17′ – Il Napoli cerca in maniera veemente il gol del pareggio.

13′ – Ammonito Lobotka.

12′ – Ammonito Oyono per fallo su Zielinski.

7′ – GOL DEL FROSINONE – Harroui spiazza Alex Meret, Frosinone in vantaggio.

– spiazza Alex Meret, Frosinone in vantaggio. 5′ – CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE : Cajuste interviene in ritardo su Baez, dopo qualche secondo di esitazione l’arbitro indica il dischetto.

: Cajuste interviene in ritardo su Baez, dopo qualche secondo di esitazione l’arbitro indica il dischetto. 4′ – Dopo un buon avvio degli azzurri, il Frosinone si affaccia nella metà campo partenopea conquistando due angoli consecutivi.

1′ – Batte il Napoli, inizia il campionato degli azzurri.

Un minuto di silenzio in memoria di Carletto Mazzone, scomparso all’età di 86 anni.

INIZIO PARTITA

Benvenuti alla diretta testuale della partita tra la Società Sportiva Calcio Napoli ed il Frosinone, in programma allo stadio Benito Stirpe con calcio d’inizio alle ore 18,30.

Frosinone-Napoli, la diretta della prima partita degli azzurri da campioni d’Italia in carica

Gli azzurri campioni d’Italia in carica si apprestano a scendere in campo per l’esordio stagionale con una formazione sperimentale: subito in campo il nuovo acquisto Jens Cajuste, al posto di un Frank Zambo Anguissa ancora non al meglio. Spazio dall’inizio anche per Giacomo ‘Jack’ Raspadori in luogo di Khvicha Kvaratskhelia, fermo ai box per un affaticamento muscolare. Queste le formazioni ufficiali:

FROSINONE (4-3-3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera; Jens Cajuste, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Giacomo Raspadori.

A disposizione: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Elmas, Russo, Zedadka, Lozano, Simeone, Zerbin. All. Rudi Garcia.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Frosinone-Napoli in diretta tv, streaming, Sky, Dazn

LEGGI ANCHE – Dove vedere tutta la prima giornata di Serie A in diretta tv, streaming, Sky, Dazn