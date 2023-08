Spalletti mister della Nazionale sul presepe: c’è De Laurentiis che gli chiede i 3 milioni

Luciano Spalletti, ex allenatore del Calcio Napoli, finisce sul presepe napoletano nelle sue nuove vesti di Commissario Tecnico della Nazionale italiana: a realizzare la statuina il maestro artigiano Genny Di Virgilio (della celebre bottega di San Gregorio Armeno) che ha voluto ricreare un simpatico siparietto relativo alla famosa clausola di 3 milioni ponendo al fianco del mister la statuina del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Luciano Spalletti Ct della Nazionale sul presepe con De Laurentiis

“Vi presento il presidente De Laurentiis che invita il nuovo CT della Nazionale italiana Spalletti a pagare le 3 sfogliatelle calde per la clausola. Ci vuole amore e tanta fantasia” – si legge nel post di Di Virgilio che ha diffuso sui social alcuni scatti delle sue ultime creazioni.

Da un lato c’è Spalletti con la divisa della nazionale e il logo dell’Italia cucito sulla giacca, dall’altra c’è De Laurentiis che tiene al polso un cartello con scritto “3 milioni di euro”, segnando il numero 3 con l’altra mano. Un modo per ironizzare sulla situazione di gelo che si è creata tra i due dopo le dimissioni di Roberto Mancini da Ct della Nazionale e l’ufficializzazione del nuovo mister Spalletti. L’ex allenatore del Napoli ha, infatti, firmato con la FIGC senza pagare la clausola di 3 milioni di euro pretesa dal presidente De Laurentiis per cui il club potrebbe fargli causa.

Una nomina che ha lasciato con l’amaro in bocca soprattutto i napoletani, grati a Spalletti per aver portato la squadra azzurra sul tetto d’Italia con la conquista dello scudetto ma che forse avrebbero meritato un po’ di onestà in più da parte del nuovo Ct.

Lui stesso, infatti, aveva dichiarato di rinunciare al suo ruolo per prendersi un periodo di stop, per stare vicino alla sua famiglia e soprattutto a sua figlia. Situazione che i partenopei avevano ben compreso, mostrando comprensione e vicinanza al mister che, tuttavia, soltanto pochi mesi dopo ha firmato l’accordo per sedersi sulla panchina più prestigiosa d’Italia.

Sarà comunque un orgoglio per i napoletani vedere sulla panchina dell’Italia un tecnico che si è tatuato sul braccio il logo del Calcio Napoli ed il tricolore con il numero 3. Nonostante tutto, l’affetto e la stima per lui restano immutate.