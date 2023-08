LE PAGELLE/ Frosinone-Napoli 1-3, c’è solo un capitano: Di Lorenzo domina, Osimhen morde

Il Calcio Napoli batte 3-1 in rimonta il Frosinone alla prima partita del nuovo campionato di Serie A. Dopo un avvio in salita ed il gol incassato, gli azzurri dimostrano di essere ancora la squadra dominante (anche se un pò imprecisa in alcuni frangenti) che ha schiacciato tutte le avversarie incontrate la stagione passata.

Frosinone-Società Sportiva Calcio Napoli 1-3: le pagelle

Alex Meret 6: Subisce gol dopo pochi minuti su calcio di rigore, poi non viene più chiamato in causa. Nel secondo tempo rischia di subire il secondo gol direttamente da calcio piazzato, ma il gran tiro di Baez per sua fortuna si stampa sul palo.

Giovanni Di Lorenzo 8: Il capitano inizia la stagione con una prestazione sublime condita da due assist al bacio per Victor Osimhen, che ringrazia e mette a segno le reti della vittoria. Migliore in campo assieme al bomber nigeriano.

Amir Rrahmani 6: Partita ordinata, da un suo recupero nasce il gol del pareggio.

Juan Jesus 6: Gioca una partita sufficiente al fianco di Rrahmani. Nel secondo tempo mantiene alto il baricentro della squadra assieme al reparto senza concedere nulla agli avversari.

Mathias Olivera 6: Si gioca poco sulla sua fascia, ma il suo lo fa. (31′ s.t. Mario Rui 6: Entra con esperienza nel quarto d’ora finale).

Jens Cajuste 5: Esordio da rivedere per il nuovo centrocampista svedese del Napoli: commette una prima ingenuità concedendo il penalty al Frosinone dopo pochi minuti, rischia di essere espulso con un intervento nettamente in ritardo a fine primo tempo. Nel mezzo qualche sprazzo di qualità. Garcia saggiamente lo sostituisce ad inizio ripresa. (1′ s.t. Frank Zambo Anguissa 6,5: non al meglio fisicamente, ma non si vede. Impone la propria presenza in mezzo al campo, e dalle sue parti non si passa più).

Stanislav Lobotka 6,5: Lo slovacco inizia il campionato con la solita qualità, cercando anche il gol nel secondo tempo con una conclusione da fuori che esce di poco. (47′ s.t. Leo Ostigard s.v.: Pochi secondi per lui in campo).

Piotr Zielinski 7: Fari puntati sul polacco, che pare abbia definitivamente rifiutato la faraonica offerta dell’Al-Ahli per amore della maglia azzurra. Dimostra di essere già in condizione, mettendo in campo tecnica e corsa al servizio della squadra.

Matteo Politano 7: Corsa, qualità e gol: non gli si poteva chiedere di meglio. Realizza la rete del pareggio ed entra nei fianchi della difesa avversaria come una spina. (31′ s.t. Eljif Elmas 6: Entra in campo nel finale, dimostra grande concentrazione).

Victor Osimhen 8: Due gol e una certezza: l’attaccante più forte della Serie A è certamente lui. God bless Victor. (36′ s.t. Giovanni Simeone 6: sfiora il gol nonostante i pochi minuti in campo e dimostra la solita fame).

Giacomo Raspadori 6,5: Buona partita per lui, schierato al posto dell’indisponibile Kvaratskhelia. Trova anche il gol, annullato per fuorigioco di Cajuste dal Var.

Rudi Garcia 7: Esordio sulla panchina della Società Sportiva Calcio Napoli con una vittoria convincente su un campo che poteva nascondere insidie. La Serie A lo accoglie subito con un calcio di rigore contro dopo pochi minuti di gioco, ma la sua squadra non si scompone e prende letteralmente a morsi la partita, dimostrando di essere concentrata e per nulla appagata dal tricolore conquistato.