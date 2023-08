Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria del Calcio Napoli a Frosinone per 3-1 grazie ai gol di Matteo Politano e Victor Osimhen (doppietta). Per lui è stata la prima partita vissuta sulla panchina degli azzurri campioni d’Italia in carica.

Frosinone-Società Sportiva Calcio Napoli 1-3, Rudi Garcia in conferenza stampa: “All’inizio siamo stati macchinosi”

“Sono soddisfatto di questa prima uscita, contento per il successo e per la doppietta di Victor Osimhen. All’inizio siamo stati macchinosi, non ci siamo espressi come possiamo fare, però abbiamo tenuto la calma e non ci siamo allarmati dopo il gol del Frosinone”.

“I ragazzi hanno tenuto la calma e con qualità siamo andati a rimontare. Il rigore di Jens Cajuste è stato sfortunato ma non l’ho sostituito per la prestazione, bensì perché era ammonito. Per lui era il primo impatto nel nostro campionato ed ha bisogno di tempo, però può giocare sia dalla parte di Frank Zambo Anguissa, sia centrale nel settore di Stanislav Lobotka“.

LEGGI ANCHE – Frosinone-Napoli 1-3, le pagelle: c’è solo un capitano. Di Lorenzo domina, Osimhen morde

“Osimhen è un grande attaccante, ma nel primo tempo avrebbe dovuto fare meglio la fase difensiva”

“Victor Osimhen è una grande attaccante, ha sempre una voglia di competere e dà tutto per vincere. Nel primo tempo gli ho detto che avrebbe dovuto fare meglio la fase difensiva perché non ha pressato come gli avevo chiesto. Poi è venuto fuori alla distanza ed ha segnato due bellissimi gol”.

“E’ importante riuscire a gestire le rotazioni, oggi ne abbiamo fatte alcune, ma dovremo farne altre. Non posso chiedere, soprattutto ai centrocampisti di fare 50 partite. Bisognerà essere bravi ad amministrare le forze e ad avere più soluzioni tattiche per conservare brillantezza”.