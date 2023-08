Anticipi di Serie A: i campioni d’Italia ripartono da una vittoria, ritorno shock per il Genoa

È iniziato il campionato di calcio di Serie A 2023/2024 con i quattro anticipi in programma sabato 19 agosto.

Anticipi prima giornata di Serie A, i tabellini

Il Calcio Napoli, campione d’Italia in carica, inizia da dove aveva terminato la stagione precedente: 3-1 in rimonta al Benito Stirpe di Frosinone, grazie ai gol di Matteo Politano e Victor Osimhen (doppietta), regalano la prima vittoria sulla panchina azzurra a Rudi Garcia. Inizia bene anche l’Inter, che batte a San Siro il Monza grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez. Ritorno in massima divisione da incubo per il Genoa, che incassa ben quattro gol a Marassi dalla Fiorentina finalista della passata Conference League. Sconfitta interna anche per l’Empoli, che si inchina al gol di Bonazzoli e lascia al Castellani i 3 punti all’Hellas Verona.

Questo il programma delle restanti partite della prima giornata di Serie A

Roma-Salernitana, domenica 20 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN]

Sassuolo-Atalanta, domenica 20 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN]

Lecce-Lazio, domenica 20 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN/Sky]

Udinese-Juventus, domenica 20 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN]

Torino-Cagliari, lunedì 21 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN/Sky]

Bologna-Milan, lunedì 21 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-HELLAS VERONA 0-1 (75′ Bonazzoli) – IL TABELLINO

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Cacace (79′ Pezzella); Grassi (86′ Henderson), Marin; Cancellieri (70′ Shpendi), Baldanzi, Gyasi (86′ Ekong); Caputo (70′ Piccoli). All. Zanetti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda (89′ Amione), Doig (89′ Cabal); Ngonge (69′ Saponara), Mboula (69′ Djuric); Folorunsho (69′ Bonazzoli). All. Baroni

Marcatori: 75′ Bonazzoli

Arbitro: Luca Massimi di Termoli

Ammoniti: 44′ Duda, 58′ Magnani, 66′ Cacace, 69′ Grassi

FROSINONE-SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO NAPOLI 1-3 (7′ rig. Harroui, 24′ Politano, 42′, 79′ Osimhen) – IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Gelli, Mazzitelli (30′ st Brescianini), Harroui (41′ st Barrenechea); Caso (21′ st Kvernadze), Cuni (21′ st Borrelli) , Baez (30′ st Canotto) In panchina: Palmisani, Cerofolini, Szyminski, Pahic, Macej, Garritano, Haoudi, Bidaoui. Allenatore: Di Francesco

SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (31 st Mario Rui); Cajuste (1′ st Anguissa), Lobotka (44′ st Ostigard), Zielinski; Politano (31′ st Elmas), Osimhen (35′ st Simeone), Raspadori In panchina: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, Russo, Zedadka, Lozano, Zerbin. Allenatore: Garcia

Marcatori: 7′ pt Harroui (rig), 24′ pt Politano, 42′ pt Osimhen, 34′ st Osimhen

Arbitro: Marcenaro di Genova

Ammoniti: Oyono, Lobotka, Cajuste, Olivera, Mazzitelli, Gelli.

GENOA-FIORENTINA 1-4 (5′ Biraghi, 11′ Bonaventura, 40′ Nico Gonzalez, 56′ Mandragora, 58′ Biraschi) – IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Hefti (59′ Vasquez), Frendrup, Badelj (59′ Jagiello), Thorsby, Caricol (59′ Ekuban); Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (82′ Dodò), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora (82′ Duncan); Nico Gonzalez (72′ Sottil), Bonaventura (88′ Infantino), Brekalo; Nzola (82′ Beltran). All. Italiano

Marcatori: 5′ Biraghi, 11′ Bonaventura, 40′ Nico Gonzalez, 56′ Mandragora, 58′ Biraschi

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: 21′ Retegui, 22′ Biraghi, 34′ Bonaventura, 80′ Bani, 87′ Milenkovic

INTER-MONZA 2-0 (8′, 76′ Lautaro Martinez) – IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (39’st Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries (22’st Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (22’st Carlos Augusto); Thuram (22’st Arnautovic), Lautaro Martinez (35’st Frattesi). In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Correa, Asllani, Stabile, A. Stankovic. Allenatore: Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (25’st Pedro Pereira), Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini (25’st Machin), Pessina, Kyriakoupoulos (41’st V.Carboni); Colpani (15’st Birindelli), Caprari; Maric (15’st Dany Mota). In panchina: Sorrentino, Gori, F.Carboni, Petagna, Bondo, A.Carboni, Cittadini, Vignato. Allenatore: Palladino

Marcatori: 8’pt e 31’st Lautaro Martinez

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: Lautaro Martinez, Caldirola