VIDEO/ Chiedono una foto a un calciatore: ADL si arrabbia e bestemmia davanti a un bambino

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis è stato filmato da un tifoso presente allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, mentre discuteva animatamente con alcune persone presenti.

Frosinone, Aurelio De Laurentiis litiga con alcuni tifosi e bestemmia davanti a un bambino: volevano una foto con un calciatore della Società Sportiva Calcio Napoli

Il video ha fatto rapidamente il giro del web scatenando aspre critiche, in quanto si sente chiaramente il patron dei campioni d’Italia bestemmiare davanti ai presenti, tra cui un bambino. Secondo le ricostruzioni raccolte, pare che la discussione sia nata dall’insistenza di alcune persone nel chiedere una fotografia ad un calciatore non identificato. Nel video, diventato virale sui social, si può udire chiaramente De Laurentiis dire “Non è venuto qui per fare le foto, porca M…..“.

Aurelio De Laurentiis, il precedente (simpatico) della conferenza stampa di presentazione

Non è la prima volta che il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli perde la pazienza pubblicamente. Una delle ultime volte in cui ADL ha pronunciato parole poco ‘convenzionali’ risale alla conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Dimaro Folgarida 2023, che si è svolto dal 14 al 25 luglio in Trentino.

In quell’occasione il numero 1 del club partenopeo diede però vita ad un simpatico siparietto, che suscitò l’ilarità di tutti i presenti in sala. Il patron azzurro interruppe il suo intervento per rispondere ad una telefonata impossibile da rifiutare, molto probabilmente collegata all’organizzazione della festa Scudetto del 4 giugno 2023, a margine di Napoli-Sampdoria. Una chiamata che scatenò la reazione ironica di De Laurentiis. “Scusate, questo è un rompicoglioni. Andiamo in prefettura, io sono il numero uno degli str…i. In prefettura ok, a parte il fatto che avevo detto che questa discussione non c’entra nulla. Va bene, ok”.