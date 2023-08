Il noto footwear designer Mattias Gollin ha prodotto un’edizione speciale delle storiche scarpe dell’Adidas ‘Gazelle’ e ‘Samba’ dedicate al terzo Scudetto conquistato dal Calcio Napoli.

Il progetto è stato presentato in collaborazione con il club, e prevede due modelli: “La Società Sportiva Calcio Napoli ispira il nuovo progetto di customizzazione di due classici come le Adidas Gazelle e Samba. I due modelli sono trasformati in versione puffed/skate, utilizzando elementi simbolo della tradizione napoletana come il pizzo delle tovaglie e appunto la maglia azzurra del Napoli. Oltre ai dettagli oro, non potevano mancare anche elementi dedicati allo storico Scudetto della scorsa stagione”.

Chi è Mattias Gollin, il footwear designer che ha personalizzato i due modelli di scarpe Adidas Gazelle e Samba dedicandoli al terzo Scudetto conquistato dalla Società Sportiva Calcio Napoli

Mattias Gollin è un footwear designer italiano classe 1994. Nato e cresciuto nella Marche, tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova, si interessa fin dalla giovane età all’apprendimento delle basi della calzatura, grazie soprattutto all’influenza del padre. Nel suo studio infatti acquisisce competenze e sviluppa la passione che si trasformerà negli anni nella sua professione. Dopo la scuola, decide di trasferirsi a Milano per seguire il corso di Fashion design in NABA, la Nuova Accademia delle Belle Arti, per poi concludere gli studi all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Dopo il percorso accademico rientra a casa, per continuare ad ampliare le conoscenze riguardo il processo creativo e produttivo di una scarpa. È co-founder del RAL7000 Studio.