Manca poco più di una settimana al sorteggio dei gironi della prossima UEFA Champions League. Il Calcio Napoli, avendo vinto lo Scudetto alle 22,37 del 4 maggio 2023, sarà inserito di diritto in prima fascia assieme alle altre sette ‘big’ europee.

Sorteggi gironi UEFA Champions League 2023/2024, la Società Sportiva Calcio Napoli aspetta di conoscere le avversarie

Mancano solo sei squadre all’appello, che si qualificheranno al tabellone principale attraverso gli spareggi. Ieri si sono già disputate tre delle sei sfide d’andata: la settimana prossima il ritorno.

Questi gli incontri che decreteranno le ultime qualificate:

Anversa-AEK Atene 1-0

Rakow-Copenhagen 0-1

Rangers Glasgow-PSV 2-2

Sporting Braga-Panathinaikos

Maccabi Haifa-Young Boys

Molde-Galatasaray

Le quattro squadre italiane Società Sportiva Calcio Napoli, Lazio, Inter e Milan sono già sicure delle fasce in cui verranno inserite. Nella prima, assieme agli azzurri, i campioni in carica e campioni d’Inghilterra del Manchester City, i campioni di Spagna del Barcellona, i campioni di Germania del Bayern Monaco, i campioni di Francia del Paris Saint Germain, i campioni di Portogallo del Benfica, i campioni dell’Europa League del Siviglia e i campioni d’Olanda (settimo paese nel ranking) del Feyenoord, subentrati in quanto i Citizens di Guardiola sono già presenti in quanto vincitori della Premier League. Anche la seconda fascia è già completa: a comporla il Real Madrid, il Manchester United, l’Inter, il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid, il Lipsia, il Porto e l’Arsenal. Discorso più complicato per le ultime due fasce: in terza sono sicure del posto le italiane Milan e Lazio, lo Shakhtar Donetsk, il Salisburgo e la Stella Rossa, oltre alla vincente dello spareggio Glasgow Rangers-PSV. Sono certe della quarta fascia invece l’Union Berlino, il Lens ed il Newcastle. Celtic di Glagow e Real Sociedad, già qualificate alla fase ai gironi, attendono di conoscere le qualificate dai playoff per scoprire in quale fascia verranno collocate.

Sorteggio gironi UEFA Champions League 2023/2024, le squadre già certe della propria fascia

PRIMA FASCIA – NAPOLI, Manchester City, Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint Germain, Benfica, Feyenoord, Siviglia

SECONDA FASCIA – Real Madrid, Manchester United, Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal

TERZA FASCIA – Milan, Lazio, Shaktar Donetsk, Salisburgo, Stella Rossa, Rangers/PSV

QUARTA FASCIA – Union Berlino, Lens, Newcastle