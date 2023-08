La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A Tim 2023/2024. I campioni d’Italia del Calcio Napoli, impegnati allo stadio Diego Armando Maradona domenica 27 agosto alle 20,45 contro il Sassuolo, verranno diretti da Antonio Giua della sezione di Sassari.

I precedenti con il fischietto sardo non sono dei più favorevoli alla Società Sportiva Calcio Napoli: Giua ha diretto i partenopei due volte in Serie A, risultando in entrambe le occasioni decisivo in negativo. La prima volta in cui le due strade si sono incrociate è stato il 20 febbraio del 2023, quando a Fuorigrotta il Lecce riusci ad imporsi 2-3 tra le veementi proteste per un intervento da rigore netto su Arkadiusz Milik, che venne invece ammonito per simulazione. Il VAR non intervenne in quella circostanza. Successivamente, il 22 luglio del 2020, Giua fu il fischietto di Parma-Napoli 2-1, regalando letteralmente il calcio di rigore della vittoria ai padroni di casa. L’unica vittoria degli azzurri è relativa ad un 3-2 all’Empoli in Coppa Italia a gennaio del 2021.

Seconda giornata Serie A Tim 2023/2024, gli arbitri e tutte le designazioni

FROSINONE – ATALANTA Sabato 26/08 h.18.30

SACCHI

PAGLIARDINI – PERROTTI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

MONZA – EMPOLI Sabato 26/08 h.18.30

AURELIANO

IMPERIALE – D’ASCANIO

IV: MINELLI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

H. VERONA – ROMA Sabato 26/08 h.20.45

DOVERI

BRESMES – GARZELLI

IV: ZUFFERLI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

MILAN – TORINO Sabato 26/08 h.20.45

MARIANI

ROSSI L. – MASSARA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

FIORENTINA – LECCE h. 18.30

FERRIERI CAPUTI

MELI – ALASSIO

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – BOLOGNA h. 18.30

DI BELLO

BOTTEGONI – MORO

IV: MARCENARO

VAR: FOURNEAU

AVAR: NASCA

LAZIO – GENOA h. 20.45

MARINELLI

ROSSI M. – AFFATATO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – SASSUOLO h. 20.45

GIUA

DEL GIOVANE – TRINCHIERI

IV: RUTELLA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

SALERNITANA – UDINESE Lunedì 28/08 h. 18.30

MASSA

TOLFO – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – INTER Lunedì 28/08 h. 20.45

FABBRI

MONDIN – DI IORIO

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.