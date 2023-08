Sabato 26 agosto alle 20,45 Daniele Doveri, arbitro nato a Volterra ma residente a Roma e facente parte della sezione della città capitolina, arbitrerà la sfida tra l’Hellas Verona ed i giallorossi di José Mourinho.

Svolta epocale, cade il vincolo di territorialità in Serie A: Doveri di Roma arbitrerà i giallorossi di José Mourinho

La decisione epocale fa di fatto cadere il vincolo di territorialità che esisteva fino alla stagione passata, quella che ha visto la Società Sportiva Calcio Napoli trionfare la notte del 4 maggio 2023 a Udine. Lo stesso Doveri si era espresso recentemente in maniera favorevole al cambiamento, che avrebbe messo a suo parere in risalto la professionalità della classe arbitrale. Questo vuol dire, ad esempio, che Fabio Maresca della sezione di Napoli potrebbe essere designato per una gara degli azzurri, oppure che Luca Pairetto un domani potrà essere l’arbitro di una partita della Juventus. Una decisione rischiosa, di cui onestamente non se ne sentiva il bisogno, e che rischia di essere motivo di accese polemiche durante il campionato.

Tutti gli arbitri della Serie A e le rispettive sezioni di appartenenza

Rosario ABISSO (Palermo)

Gianluca AURELIANO (Bologna)

Giovanni AYROLDI (Molfetta)

Niccolò BARONI (Firenze)

Kevin BONACINA (Bergamo)

Giacomo CAMPLONE (Pescara)

Daniele CHIFFI (Padova)

Giuseppe COLLU (Cagliari)

Andrea COLOMBO (Como)

Francesco COSSO (Reggio Calabria)

Marco DI BELLO (Brindisi)

Davide DI MARCO (Ciampino)

Federico DIONISI (L’Aquila)

Daniele DOVERI (Roma 1)

Michael FABBRI (Ravenna)

Ermanno FELICIANI (Teramo)

Maria Sole FERRIERI CAPUTI (Livorno)

Francesco FOURNEAU (Roma 1)

Davide GHERSINI (Genova)

Antonio GIUA (Olbia)

Matteo GUALTIERI (Asti)

Marco GUIDA (Torre Annunziata)

Federico LA PENNA (Roma 1)

Gianluca MANGANIELLO (Pinerolo)

Matteo MARCENARO (Genova)

Matteo MARCHETTI (Ostia Lido)

Fabio MARESCA (Napoli)

Maurizio MARIANI (Aprilia)

Livio MARINELLI (Tivoli)

Davide MASSA (Imperia)

Luca MASSIMI (Termoli)

Daniele MINELLI (Varese)

Marco MONALDI (Macerata)

Daniele ORSATO (Schio)

Luca PAIRETTO (Nichelino)

Daniele PERENZONI (Rovereto)

Ivano PEZZUTO (Lecce)

Marco PICCININI (Forlì)

Alessandro PRONTERA (Bologna)

Antonio RAPUANO (Rimini)

Daniele RUTELLA (Enna)

Juan Luca SACCHI (Macerata)

Alberto SANTORO (Messina)

Simone SOZZA (Seregno)

Paride TREMOLADA (Monza)

Manuel VOLPI (Arezzo)

Luca ZUFFERLI (Udine)