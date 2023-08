Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti sarà presentato alla stampa il prossimo 2 settembre 2023 presso il centro federale di Coverciano. Il tecnico di Certaldo, subentrato al dimissionario Roberto Mancini come anticipato in esclusiva dalla redazione di VesuvioLive il 17 luglio 2023, un mese prima dell’effettivo insediamento, è al centro di una spinosa diatriba economica con la Società Sportiva Calcio Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro, con cui l’allenatore ha conquistato lo storico Scudetto alle 22,37 del 4 maggio 2023, infatti, pretende che venga rispettata la clausola concordata dopo le dimissioni del toscano dalla panchina partenopea impostata a 3 milioni di euro, che il 1 settembre 2023 diventeranno 2 milioni e mezzo essendo passati due mesi dai saluti ufficiali (250 mila euro in meno per ogni mese di non lavoro).

Proprio ieri il presidente federale Gravina aveva rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, attaccando De Laurentiis: “Con Aurelio ci siamo sentiti. Ma non mi aspettavo niente di diverso da quanto è successo. Altre cose, invece, non mi aspettavo. Tanto odio e ipocrisia da parte di alcuni detrattori, ma fa parte del gioco. Ho letto anche nomi di allenatori che non rientravano nei piani. Ho chiamato subito Spalletti, l’altro candidato era Conte che non può essere considerato una seconda scelta. Stop: finita qui. Non mi aspettavo che De Laurentiis parlasse del contratto di Mancini. Un contratto che non conosce. Mi è sembrata una invasione di campo. Certe dichiarazioni mi sono sembrate inopportune come quando ha detto che se volevamo Spalletti avremmo dovuto pagare. La situazione è stata chiara sin dall’inizio. Luciano stesso mi ha subito detto che la clausola è un problema tra lui e il Napoli. E la Figc non ha mai pensato di subentrare”.

Presentazione Luciano Spalletti, il comunicato ufficiale della FIGC

Sabato 2 settembre alle ore 11, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, sarà presentato ai media il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. Il neo Ct incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina. Nella giornata di venerdì 1° settembre sarà diramata la lista dei convocati per le gare valide per le qualificazioni a EURO 2024 con Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano).