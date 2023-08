Lo sceicco Hossam Al Qhtani ha postato due tweet sul proprio profilo social per prendere in giro il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo la clamorosa decisione di Gabri Veiga di accettare l’offerta araba dell’Al Ahli a soli 21 anni e lasciare così l’Europa all’alba della propria carriera.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano nelle ultime ore, infatti, il calciatore ha declinato la proposta degli azzurri, poco più di 2 milioni di euro, per accettare quella ben più corposa dei sauditi, che si dovrebbe aggirare attorno ai 12,5 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che ha rifiutato Piotr Zielinski, per cui il patron dei campioni d’Italia è stato preso in giro: “Puoi tenerti il tuo giocatore adesso, noi abbiamo il miglior talento”, con tanto di tag alla sua pagina ufficiale. Il post di ieri sera è stato bissato stamattina: “Buongiorno, miglior talento”, con tanto di foto del centrocampista del Celta Vigo tag ad ADL.

Evidentemente non era andato giù ai permalosi arabi, il rifiuto del calciatore polacco della Società Sportiva Calcio Napoli, che solo pochi giorni fa aveva detto ‘no’ ad un milione di euro al mese pur di rimanere in Italia. L’Al Ahli ha deciso così di fare un vero e proprio dispetto ai partenopei, piombando sul giovane talento del Celta Vigo, evidentemente più affascinato rispetto a Piotr dai petroldollari sauditi.

You can keep your player now, we have the best talent 😎💚

–@ADeLaurentiis

— حسام القحطاني (@H_Alqhtanii) August 23, 2023