Non si dà pace Giannina Maradona, secondogenita del pibe de oro, per la scomparsa dell’amato padre, avvenuta mille giorni fa, il 25 novembre del 2020.

Mille giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, la figlia Giannina: “Quando la banda di mafiosi cadrà vivremo in pace”

La figlia del campione argentino ha sottolineato la ricorrenza con un post sul suo profilo Instagram, accusando la ‘banda di mafiosi’ che avrebbe ucciso il più grande calciatore di tutti i tempi. Questa la traduzione in italiano del testo del suo post.

“Il tempo non guarisce una cazzo di merda, il tempo sistema alcuni sentimenti ma il dolore non è trasferibile. Si transita come si può, combattendo con mille fronti aperti e una costante richiesta di GIUSTIZIA. Io e Dalma non ci fermeremo, non ci piegheranno. Ogni giorno che passa è un giorno in meno per incontrarci di nuovo, ovunque tu sia spero che tu sia sereno, con il tuo bel sorriso disegnato e la tv non esiste. Non si può ricomporre ciò che non è mai esistito. 1000 giorni senza poterti abbracciare ma ti porto comunque con me, sei nelle risate dei tuoi nipoti, negli abbracci con mia sorella, nelle carezze di mamma, in ogni ricordo della bella famiglia di fan che ci hai lasciato! Ti vogliamo bene Babu! Giuro che questa banda di mafiosi cadrà e quando cadranno potremo vivere in pace. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo ti scrivo da qui, continua a mandarmi segnali che abbracciano la mia anima, mi fanno sentire te e mi spingono a continuare. Grazie per essere il mio papà! Mi manchi ogni giorno un po’ di più!”