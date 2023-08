Il Calcio Napoli ha annullato la conferenza stampa pre-Sassuolo a causa di un problema tecnico. Non ci sarà dunque nessun incontro tra i giornalisti ed il mister Rudi Garcia prima della sfida in programma domenica 27 agosto 2023 allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio previsto per le 20,45.

Alla base del disguido, ci sarebbero dei lavori non ancora ultimati e quindi ancora in corso nella sala stampa. Nessun caso e nessun silenzio stampa quindi, come si era vociferato nelle scorse ore.

Dove vedere Società Sportiva Calcio Napoli-Sassuolo in diretta in TV e streaming

Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta in TV e streaming. Domenica 27 agosto 2023 alle 20,45 si gioca Napoli-Sassuolo, la seconda partita della Serie A 2023/24 per i campioni d’Italia in carica chiamati a difendere il tricolore sul campo. Il Napoli alla prima giornata ha espugnato il Benito Stirpe di Frosinone grazie alla doppietta di Victor Osimhen e al gol di Matteo Politano, che aveva pareggiato il vantaggio dei padroni di casa firmato da Harroui su calcio di rigore provocato da un fallo del nuovo acquisto Jens Cajuste. Il Sassuolo ha invece perso in casa al Mapei Stadium contro l’Atalanta per 0-2.

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli si presenterà per la prima volta con lo scudetto cucito sul petto. C’è grande attesa in città per vedere all’opera i campioni d’Italia, che già all’esordio hanno dimostrato di voler difendere il tricolore conquistato il 4 maggio 2023. Vediamo adesso come vedere in TV e streaming in diretta la partita Napoli-Sassuolo.

Come vedere Napoli-Sassuolo in tv

Napoli-Sassuolo si potrà vedere in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 19:30. Per vederla in TV bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Sassuolo sul canale 214 di Sky Sport. La partita Napoli-Sassuolo potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara. Si potrà vedere anche su NOW e Sky Go, sempre dopo avere sottoscritto un abbonamento con DAZN.