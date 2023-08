Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: torna in campo il miglior giocatore della Serie A

Il Calcio Napoli si appresta a disputare la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024, in programma domenica 27 agosto 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. I campioni d’Italia in carica ritrovano finalmente il miglior giocatore della passata stagione Khvicha Kvaratskhelia, che tornerà a far reparto assieme a Victor Osimhen e Matteo Politano, i due marcatori della vittoria di sabato scorso ottenuta al Benito Stirpe di Frosinone (1-3). Rientra tra i titolari anche Frank Zambo Anguissa, che però a differenza del georgiano, rimasto fuori dalla lista dei convocati, aveva disputato il secondo tempo dello scorso match.

Al suo posto era partito tra gli undici il nuovo acquisto Jens Cajuste, che osserverà invece l’esordio in casa almeno inizialmente dalla panchina dopo la prestazione insufficiente di Frosinone, che aveva costretto il tecnico Rudi Garcia a sostituirlo già alla fine del primo tempo. Anguissa giocherà al fianco degli insostituibili Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski, componendo la linea di centrocampo titolare che ha fatto le fortune del Napoli tricolore. Per il resto, non ci dovrebbero essere novità: l’unico ballottaggio dovrebbe essere quello solito, a sinistra, tra Mathias Olivera (leggermente in vantaggio) e Mario Rui. Tra i pali Alex Meret difenderà la porta dei partenopei, con capitan Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Juan Jesus a completare la linea difensiva. Per il Sassuolo assente ancora Domenico Berardi, al centro di insistenti voci di mercato che lo vorrebbero alla Juventus.

Società Sportiva Calcio Napoli-Unione Sportiva Sassuolo, le probabili formazioni

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI (4-3-3): Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera; Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

UNIONE SPORTIVA SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi