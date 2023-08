De Laurentiis: “Spalletti mi disse che voleva andare a coltivare la terra, ed io accettai”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Foglio”, nella quale è tornato a parlare della decisione di Luciano Spalletti di lasciare il club per riposarsi, salvo poi accettare la proposta della FIGC, come anticipato più di un mese fa in esclusiva da VesuvioLive, e diventare così il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio maschile.

Aurelio De Laurentiis: “Luciano Spalletti mi disse che voleva coltivare la terra”

“Per quanto riguarda la questione clausola rescissoria, ne stanno discutendo gli avvocati della Società Sportiva Calcio Napoli e quelli dell’allenatore, ed io non mi intrometto. Spalletti mi disse di essere molto stanco, e che aveva bisogno di un periodo sabbatico perché voleva coltivare la terra. Per questo lo lasciai andare. Però quello che gli passava per la testa lo sapeva solo lui”.